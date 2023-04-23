Антон Понкрашов отметил 37-летие новым выпуском личного видеоблога

Теги Антон Понкрашов видео БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов в день своего 37-летия представил новый выпуск личного видеоблога PONKRASHOW.

«Понравится ли Американцу грузинская кухня? Сможет ли Нижний закончить регулярку в топ 4? Сколько Ганя должен мне шоколадок? Заговорит ли Иван Стребков в моем влоге?» – говорится в описании к видео.

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