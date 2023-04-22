Джермэйн Лав продолжит сезон в Венесуэле

Атакующий защитник «Нижнего Новгорода» Джермэйн Лав (34 года, 184 см) заключил соглашение с венесуэльским клубом «Гуарос де Лара».

Об этом сообщается на официальной странице венесуэльской команды в соцсетях. «Нижний Новгород» пока не сообщал о расставании с американским игроком.

В текущем сезоне Лиги ВТБ Лав набирал 14,7 очка, 2,0 подбора и 2,3 передачи в среднем за матч.

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