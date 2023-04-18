Илона Корстин: «Уже после первого матча было понятно, что «Локо» серьезно настроен на борьбу с ЦСКА»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Илона Корстин Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала результат второго полуфинального матча ЦСКА – «Локомотив-Кубань» (83:84, 1-1).

«Уже после первого матча серии было понятно, что «Локомотив-Кубань» серьезно настроен на борьбу с ЦСКА. Кажется, что именно к решающей части сезона «Локо» набрал оптимальную форму. Команда мощно начала плей-офф, и это было заметно уже по серии первого раунда против «Нижнего Новгорода». Сейчас «Локо» на таком же подъеме и с такой же мотивацией начал полуфинал с ЦСКА.

Теперь многое будет зависеть от того, насколько серьезной окажется травма Милутинова. Ведь Никола – это лидер ЦСКА и один из лучших игроков во всей Лиге.

Заметно, что главный тренер «Локо» Александар Секулич серьезно подготовился к ЦСКА. И в субботу, и сегодня у краснодарцев был виден план на игру, с продуманной ротацией. Все в команде получают свой шанс. Молодые российские игроки прогрессируют. По сравнению с началом сезона они играют в более зрелый баскетбол и не боятся брать на себя ответственность в решающий момент.

При этом армейцы точно не смирились с поражением во втором матче с «Локомотивом-Кубань». ЦСКА – это команда, закаленная в плей-офф, и она знает, как выигрывать длинные серии.

В этом сезоне полуфиналы впервые пройдут до четырех побед. В этой паре борьба за выход в финал продолжится уже в Краснодаре. Уверена, нас ждут интересные матчи и отчаянная борьба», – сказала Корстин..

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1 комментарий

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Двестик Двестик
Уже во время первого матча судьям было понятно, что «Локо» серьезно настроен на борьбу с ЦСКА -)
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