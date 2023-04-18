Никола Милутинов не сыграет в ближайших матчах из-за травмы голеностопного сустава

Центровой ЦСКА Никола Милутинов пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы правого голеностопного сустава, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Милутинов травмировался в заключительной четверти второго матча полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (83:84, 1-1).

Игрок приступил к восстановлению на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут оцениваться по результатам промежуточных тестов.

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