Никола Милутинов не сыграет в ближайших матчах из-за травмы голеностопного сустава
Центровой ЦСКА Никола Милутинов пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы правого голеностопного сустава, сообщается на официальном сайте московского клуба.
Милутинов травмировался в заключительной четверти второго матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ против «Локомотива-Кубань» (83:84, 1-1).
Игрок приступил к восстановлению на базе клуба. Сроки возвращения в строй будут оцениваться по результатам промежуточных тестов.
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Скорейшего выздоровления !