Владислав Емченко: «Доказали, что нормально соревнуемся с ЦСКА»

Защитник «Локомотива-Кубань» заявил, что команда доказала свою способность играть с ЦСКА на равных.

Пятый матч полуфинала пройдет 25 апреля в Москве. Счет в серии до четырех побед – 2-2.

«Приехали в гости к ЦСКА в боевом составе, все здоровы, всё в порядке. Настроение тоже отличное. Да, конечно проиграли в последнем матче. Обидно, в концовке встречи проиграли. Тут ЦСКА забил тяжелые броски, но и мы в защите где‑то допустили ошибки, и в нападении промазали.

Тем не менее в очередной раз доказали, что нормально соревнуемся с ЦСКА. Во всех матчах была борьба на равных, всё решалось в концовке. Настрой все тот же, еще посмотрим видео, проанализируем игру и допущенные ошибки, потренируемся, подготовимся. В общем, заряжены на победу. Один раз в Москве у ЦСКА уже выигрывали. Почему бы не сделать это еще? Страха точно нет. В любом случае все на позитиве. Сделаем всё возможное, чтобы добиться успеха в предстоящем матче. Надо забирать эту игру», – сказал Емченко корреспонденту «Матч ТВ».

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