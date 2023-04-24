Трэй Янг стал первым игроком в истории, проигравшим матч плей-офф с 35 очками и 15 передачами в активе

Теги Бостон Атланта Аллен Айверсон НБА Джерри Уэст Уолт Фрэйзер НБА плей-офф Трэй Янг Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг отметился 35 очками и 15 передачами в четвертом матче серии с «Бостоном» (121:129, 1-3).

Согласно порталу Basketball Reference, разыгрывающий стал лишь пятым игроком в истории Лиги, достигшим подобных показателей в плей-офф.

Ранее это удавалось Аллену Айверсону, Джону Бэгли, Уолту Фрэйзеру и дважды Джерри Уэсту.

Примечательно, что это лишь первый случай в истории, когда баскетболист потерпел поражение в подобной игре.

За 40 минут на паркете Янг реализовал 11 из 26 бросков с игры и 9 из 11 с линии.

Cтоит добавить, что 12-й пик драфта 1982 года Джон Бэгли в 665 матчах карьеры в среднем набирал 8,7 очка и 6,0 передачи. День, когда он оформил 35+15 против «Индианы» (119:112 OT) в 1992 году, стал самым результативным матчем в его карьере. После этого невероятного выступления он проведет лишь 20 матчей в лиге и завершит карьеру в возрасте 33 лет.

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2 комментария

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xamer 9
То есть вы намекаете, что Янгу после рыбалки можно и закончить всё: перебить «рекорд» Бэгли и закончить карьеру не доиграв даже 20 матчей?)
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banderos
Трянг разрывает даже самые смелые мои прогнозы по карьере...)
+2
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