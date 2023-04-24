Джейлен Браун снял маску после 1 из 7 с игры на старте 4-го матча с «Атлантой». Завершил встречу с 31 очком

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Форвард «Бостона» Джейлен Браун неудачно начал четвертый матч серии с «Атлантой» (129:121, 3-1), реализовав 1 из 7 с игры.

На первых минутах второй четверти Браун снял защитную маску. В итоге он завершил встречу с 31 очком при 12 из 22 с игры.

«Возможно, вся проблема была в моей голове. Мне нужно было что-то изменить. Мне не нравилось то, как я играл, так что надо было начать сначала. После того, как снял маску, прибавил.

Даже не знаю. Мне нужно было сменить кроссовки, протереть руки и снять маску. Я хотел быть полезным команде, хотел помочь ей победить. Такова была моя цель», – заявил Браун.

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