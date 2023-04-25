Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком, который сделал дабл-дабл 20+20

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать третью победу в серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).

Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач при всего 1 потере.

Леброн оформил дабл-дабл 20+20 в возрасте 38 лет 115 дней, став самым возрастным игроком НБА в истории с подобной статистикой (включая регулярку и плей-офф).

Джеймс впервые в карьере оформил дабл-дабл 20+20.

Последний раз игрок «озерников» делал 20+20 в плей-офф в 2004 году (Шакил О’Нил).

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7 комментариев

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Максималка Вандербилта
Плакал от счастья и около минуты аплодировал стоя, когда ЛеБрон энуан оформил в концовке ОТ. Перед нами G.O.A.T. ! И таких игроков в NBA нет... и не скоро мы увидим игрока подобного уровня ! Летс гоу Лейкерс !
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+14
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Сандыбек Хусаинов
и это в 38 лет 4 месяца
+5
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Ильдар Мансуров
Когда я начинал следить за НБА в 2007ом, я читал заголовки "Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, который оформил...", теперь "Леброн стал самым возрастным кто..."
+3
0
+3
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ST-L
Ответ Максималка Вандербилта
Плакал от счастья и около минуты аплодировал стоя, когда ЛеБрон энуан оформил в концовке ОТ. Перед нами G.O.A.T. ! И таких игроков в NBA нет... и не скоро мы увидим игрока подобного уровня ! Летс гоу Лейкерс !
ну ты это, береги там себя, такими темпами кондратий ведь может хватить
+3
0
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Анатолий Ляповка
Скоро любой матч будет каким-то рекордом
+2
0
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A. V.
Отойдя от эмоций просмотра игры подумал - эти все достижения будут обесценены если он опять не возьмёт титул в этом сезоне
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A. V.
Ответ Ильдар Мансуров
Когда я начинал следить за НБА в 2007ом, я читал заголовки "Леброн Джеймс стал самым молодым игроком, который оформил...", теперь "Леброн стал самым возрастным кто..."
Да, точно, отлично подметил эту мысль👍
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