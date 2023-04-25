Леброн Джеймс: «Вышел с настроем показать лучшую игру в защите»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).
Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач.
«Старался выдать свою лучшую игру в атаке, но еще более важно сделать это на своей половине. Такой у меня сегодня был настрой. И мне кое-что удалось в этом смысле.
Товарищи по команде сказали, что у меня сегодня 20+20. Это первый случай в моей карьере, очень здорово, что тут скажешь», – заявил Джеймс.
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