Леброн Джеймс: «Вышел с настроем показать лучшую игру в защите»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от четвертого матча серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).

Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач.

«Старался выдать свою лучшую игру в атаке, но еще более важно сделать это на своей половине. Такой у меня сегодня был настрой. И мне кое-что удалось в этом смысле.

Товарищи по команде сказали, что у меня сегодня 20+20. Это первый случай в моей карьере, очень здорово, что тут скажешь», – заявил Джеймс.

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6 комментариев

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А нас РАТЬ
20 + 20 в игре плей офф в своём 20-м сезоне НБА
+23
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Свежий
В 38 выдать 20 20, при этом первый раз в карьере, что-то на королевском 👑
+13
0
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Доктор Гонза
В защите Леброн действительно сегодня был хорош. Не шелохнулся, когда Джа летел ему прямо в голову на крейсерской скорости. Да и во многих других эпизодах показал, что может, когда очень нужно.
+6
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Daff Rogers
Вышел с настроем поесть медвежатины
+1
0
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igor nn
Кто нить помнит Джордана в 38 лет?Равзалившийся пенс среди Стекхаусов.Хьюзов и Тайрона Лю))Леброн в 38 лет-Король!
+1
0
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ST-L
Ответ Доктор Гонза
В защите Леброн действительно сегодня был хорош. Не шелохнулся, когда Джа летел ему прямо в голову на крейсерской скорости. Да и во многих других эпизодах показал, что может, когда очень нужно.
Никогда вроде у адекватных людей не было сомнений, что когда нужно Леброн упрется. Не всегда это получается по объективным причинам
+1
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