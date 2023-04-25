Леброн стал автором ключевого попадания с фолом Брукса в овертайме 4-го матча

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором ключевого попадания с фолом Диллона Брукса в овертайме четвертого матча серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).

Джеймс совершил результативный проход на последней минуте при «+3».

На счету Леброна Джеймса 22 очка, 20 подборов и 7 передач.

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6 комментариев

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Sanan1908
Как дела, Брукс?)))
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Mur89
Просто схавал Брукса в этой игре дед
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Vyacheslav301184
Вот и закольцевалась история деда и брукса
+4
0
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avcgloronalduMU
легенды отжигают в этом плей офф
+3
0
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alexLA
Это было реально круто!
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Skeleton64
Этот Акела пока не промахивается.
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