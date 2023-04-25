Леброн стал автором ключевого попадания с фолом Брукса в овертайме 4-го матча

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором ключевого попадания с фолом в овертайме четвертого матча серии с « » (117:111, 3-1).

Джеймс совершил результативный проход на последней минуте при «+3».

На счету 22 очка, 20 подборов и 7 передач.

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