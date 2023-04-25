Звездный форвард « » помог команде одержать третью победу в серии с « » (117:111, 3-1).

Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач при всего 1 потере.

20 подборов – личный рекорд Леброна в плей-офф. Джеймс впервые в карьере оформил дабл-дабл 20+20.

Последний раз игрок «озерников» делал 20+20 в плей-офф в 2004 году (Шакил О’Нил).

За 45 минут 38-летний форвард реализовал 8 из 18 с игры. В его активе также 2 блок-шота.

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