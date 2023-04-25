Леброн Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач в 4-м матче с «Мемфисом»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать третью победу в серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).
Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач при всего 1 потере.
20 подборов – личный рекорд Леброна в плей-офф. Джеймс впервые в карьере оформил дабл-дабл 20+20.
Последний раз игрок «озерников» делал 20+20 в плей-офф в 2004 году (Шакил О’Нил).
За 45 минут 38-летний форвард реализовал 8 из 18 с игры. В его активе также 2 блок-шота.
Буду рад повторению пузырькового финала в плане его участников. Обе команды крепки и приятны
А ДЕД,если Лейкерс возьмут кубок с этим составом, точно обгонит Майкла. Сегодня в клатче и овертайме просто в соло закопал мишек.
Что бейн,что морант задрожали как школьники
Дрэймонд не даст соврать.
Брукс случайно нажал красную кнопку.