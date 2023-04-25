Леброн Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач в 4-м матче с «Мемфисом»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде одержать третью победу в серии с «Мемфисом» (117:111, 3-1).

Джеймс набрал 22 очка, 20 подборов и 7 передач при всего 1 потере.

20 подборов – личный рекорд Леброна в плей-офф. Джеймс впервые в карьере оформил дабл-дабл 20+20.

Последний раз игрок «озерников» делал 20+20 в плей-офф в 2004 году (Шакил О’Нил).

За 45 минут 38-летний форвард реализовал 8 из 18 с игры. В его активе также 2 блок-шота.

25 величайших игроков НБА без чемпионского перстня

Материалы по теме

22 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dezdik22
Дед сегодня отборных таблеток бахнул. Клатчин 25мг и Подбоверин в капсулах, по красоте.
+52
0
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
innuendo9
Итоги баскетбольной ночи: Леброн - батя, Джимбо - убербатя.
+37
-1
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ignazio Petko
Как же красиво опустил Брукса в овертайме. Научится теперь уважать старших 🌚
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor nn
Когда ДиЛо сед за 6 фолов..у Брови не шла игра ,то Леброн дал пару раз мяч Шредеру..Тот потерял мяч,потом промазал трёху и король забрал мяч себе на концовку.И тогда я понял что сейчас начнется магия.Дед -Велик..нет даже Мотоцикл
+21
-1
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Друг Джордана
Думаю, когда он завершит карьеру, то мы осознаем насколько великим он был игроком. Таких спортсменов единицы в мире.
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr.BadGuy
Не Мозгов конечно с его 83+29, но все же неплохо.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Azamat Abdukadyroff
Сегодня день Короля и Джимбо
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Ответ Dezdik22
Дед сегодня отборных таблеток бахнул. Клатчин 25мг и Подбоверин в капсулах, по красоте.
Подбороберин сразу двухсуточную дозу
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шейфер
Ответ Mr.BadGuy
Не Мозгов конечно с его 83+29, но все же неплохо.
93
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
Ответ Друг Джордана
Думаю, когда он завершит карьеру, то мы осознаем насколько великим он был игроком. Таких спортсменов единицы в мире.
Те, кто наслаждается его игрой с первого сезона не будут откладывать признание его Величия, мы понимаем это уже сейчас
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Ещё и установил career high по подборам в плей-офф и это в 38 лет)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Santy-44
Тут справедливо упоминают старину Баттлера, и я присоединяюсь к восхищению обоими спортсменами.

Буду рад повторению пузырькового финала в плане его участников. Обе команды крепки и приятны
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Skeleton64
Тим-Данкановская статистика прямо!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данила Бодров
22+20 сойдет для Брукса как за 40. Может уже начнёт его уважать
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адильхан Абдусаламов
Дэвис снова нездоров, видимо,раз он не играет как топ 3 лиги как уверяют фаны ЛАЛ.
А ДЕД,если Лейкерс возьмут кубок с этим составом, точно обгонит Майкла. Сегодня в клатче и овертайме просто в соло закопал мишек.
Что бейн,что морант задрожали как школьники
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Антнов
А Лёбу, когда по колокольчикам бьют, он потом выносит соперника.
Дрэймонд не даст соврать.

Брукс случайно нажал красную кнопку.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
volshebstvo
Ответ Андрей Садовников
когда забудем разрушительные переходы, пассивную агрессию, статодротство, команды из корешей
Не обнадеживайся, вы никогда не забудете (:
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rodbert
Громко позвенел шарами, нет слов.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ST-L
Ответ Ignazio Petko
Как же красиво опустил Брукса в овертайме. Научится теперь уважать старших 🌚
Нет. Потому что уважение тут не причем. Современному миру нужен шоу, и Брукс его умеет делать. А уважает он старших или нет - мы не знаем в реальности. Да и какая Вам разница - уважает ли старших кто-то, кто находится от Вас в тысячах км и никогда Вам не встретится, какие то детские заморочки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Иванов
Лицо мамкиного гангстера к осмотру
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Daff Rogers
Ответ Андрей Садовников
когда забудем разрушительные переходы, пассивную агрессию, статодротство, команды из корешей
забыл выжженную землю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий