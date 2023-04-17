Звездный форвард « » поделился содержанием речи, с которой он и обратились к команде в преддверии первой игры с « » (128:112).

«Мы просто сказали им, что плей-офф – это совсем другое. Мы были в «режиме плей-офф» в течение двух последних месяцев, но cейчас все иначе. Физическая готовность возрастает. Надо начать ценить владения. Ментальный аспект намного отличается.

Многие парни еще не участвовали в матчах на вылет. Поэтому мы просто хотели подчеркнуть, что требуется делать для того, чтобы победить», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

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