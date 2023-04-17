Энтони Дэвис: «Мы с Леброном сказали команде, что плей-офф – это совсем другое»
Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился содержанием речи, с которой он и Леброн Джеймс обратились к команде в преддверии первой игры с «Мемфисом» (128:112).
«Мы просто сказали им, что плей-офф – это совсем другое. Мы были в «режиме плей-офф» в течение двух последних месяцев, но cейчас все иначе. Физическая готовность возрастает. Надо начать ценить владения. Ментальный аспект намного отличается.
Многие парни еще не участвовали в матчах на вылет. Поэтому мы просто хотели подчеркнуть, что требуется делать для того, чтобы победить», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.
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И многое из этого было в Новом Орлеане, где он давал 2 плей-офф по 30+10, и серию выигрывал. Не говоря уже о статусе 3 игрока в финальной серии 2020 года и полноценной 2 звезды у Лейкерс в ПО 2020 года.
Может напомнить, сколько совокупно выиграли игроки Мемфиса, которые выходили на площадку вчера? И сколько из них при этом давали нормальные цифры в плей-офф, не хуже тех. что были в регуляке?