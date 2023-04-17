Энтони Дэвис: «Мы с Леброном сказали команде, что плей-офф – это совсем другое»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился содержанием речи, с которой он и Леброн Джеймс обратились к команде в преддверии первой игры с «Мемфисом» (128:112).

«Мы просто сказали им, что плей-офф – это совсем другое. Мы были в «режиме плей-офф» в течение двух последних месяцев, но cейчас все иначе. Физическая готовность возрастает. Надо начать ценить владения. Ментальный аспект намного отличается.

Многие парни еще не участвовали в матчах на вылет. Поэтому мы просто хотели подчеркнуть, что требуется делать для того, чтобы победить», – сказал Дэвис на послематчевой пресс-конференции.

«Лейкерс» открывают плей-офф победой. Леброн и Дэвис в порядке, но лучшими были афрояпонец и новая белая надежда

«Историю нашей победы надо преподавать в школах». 30 лет назад французский клуб впервые стал лучшим в Европе

Гонка за MVP. Финиш, к которому никто не пришел первым

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kemlo
Хачимура с Ривзом всё поняли и сделали!
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ладонь Кавая
Дэвис-то прям большой спец по ПО) он до перехода-то да сколько раз в ПО выходил?
+33
-5
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фанат баскетбола
Ответ Ладонь Кавая
Дэвис-то прям большой спец по ПО) он до перехода-то да сколько раз в ПО выходил?
даже одного похода до финала порой хватает
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mddmcvewgy
Ответ Xell
2)
2>0
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Ладонь Кавая
Дэвис-то прям большой спец по ПО) он до перехода-то да сколько раз в ПО выходил?
У Дэвиса так то в ПО было хотя бы 39 матчей, и линейка из 27 очков, 10.5 подборов, 3 блоков, 3 передач, 55% с игры и 83% с линии.
И многое из этого было в Новом Орлеане, где он давал 2 плей-офф по 30+10, и серию выигрывал. Не говоря уже о статусе 3 игрока в финальной серии 2020 года и полноценной 2 звезды у Лейкерс в ПО 2020 года.

Может напомнить, сколько совокупно выиграли игроки Мемфиса, которые выходили на площадку вчера? И сколько из них при этом давали нормальные цифры в плей-офф, не хуже тех. что были в регуляке?
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d55gmwnjyr
Ответ Ладонь Кавая
Дэвис-то прям большой спец по ПО) он до перехода-то да сколько раз в ПО выходил?
У него перстень есть
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beregost
"Это другое. Вы понимаете?"
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Ответ Ладонь Кавая
Дэвис-то прям большой спец по ПО) он до перехода-то да сколько раз в ПО выходил?
2)
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Габдрахманов
У Леброна игр в плей-офф больше чем у всей команды Мишек ) хотя .. владения он особо не ценил , много потерь и бросков плохих.. пока в режиме регулярке , хотя в защите пахал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A. V.
Когда то и Антоний сидел на скамеечке, а Лёба ходил вокруг, помахивая указательным пальцем приговаривая: это другое, плов это совершенно другое, Антошка, слушай и запоминай, читай по губам - дру го е….☝️☝️☝️
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VolkXan
Ну вы то да, как скажете.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DayBecomeGame
🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий