Кайл Андерсон пропустит 5-й матч серии с «Денвером»

Защитник «Миннесоты» пропустит пятый матч серии первого раунда с « » (1-3) во вторник из-за повреждения левого глаза.

В четвертой встрече Андерсон пропустил случайный удар от одноклубника Энтони Эдвардса, когда оба пытались накрыть бросок соперника.

В воскресенье Кайл доиграл до конца, но в пятом матче «Вулвз» придется обойтись без его помощи.

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо