Кайл Андерсон пропустит 5-й матч серии с «Денвером»

Теги травмы Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Кайл Андерсон Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Кайл Андерсон пропустит пятый матч серии первого раунда с «Денвером» (1-3) во вторник из-за повреждения левого глаза.

В четвертой встрече Андерсон пропустил случайный удар от одноклубника Энтони Эдвардса, когда оба пытались накрыть бросок соперника.

В воскресенье Кайл доиграл до конца, но в пятом матче «Вулвз» придется обойтись без его помощи.

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5 комментариев

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Алексей Зиновьев
Блин, невероятно полезный и недооценëнный игрок. И в защите может, и в розыгрыше, и в проход пойти, и трëшку бросить
+1
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gfif13
С чего это вдруг Андерсон "защитник"?... У Сарика Андреасяна что ли снялся?...
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langenbrunner2707
В завтрашних матчах не будет:
У ястребов Мюррея,у волков Андерсона,у парусников Кавая.Похоже во всех этих сериях счёт будет 4-1.
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Дэннис Молинарев
Ответ Алексей Зиновьев
Блин, невероятно полезный и недооценëнный игрок. И в защите может, и в розыгрыше, и в проход пойти, и трëшку бросить
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Алексей Зиновьев
Ответ Дэннис Молинарев
Комментарий удален модератором
Да, вот он какой разносторонний!
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