Кайл Андерсон пропустит 5-й матч серии с «Денвером»
Защитник «Миннесоты» Кайл Андерсон пропустит пятый матч серии первого раунда с «Денвером» (1-3) во вторник из-за повреждения левого глаза.
В четвертой встрече Андерсон пропустил случайный удар от одноклубника Энтони Эдвардса, когда оба пытались накрыть бросок соперника.
В воскресенье Кайл доиграл до конца, но в пятом матче «Вулвз» придется обойтись без его помощи.
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У ястребов Мюррея,у волков Андерсона,у парусников Кавая.Похоже во всех этих сериях счёт будет 4-1.