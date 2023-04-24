Энтони Эдвардс: «Не хочу, чтобы в моей карьере было сухое поражение в серии»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что у него был особый настрой на четвертый матч серии с «Денвером» (114:108 ОТ, 1-3).
Эдвардс записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.
Энтони стал автором дальнего попадания за 11 секунд до завершения овертайма при счете 109:108.
«У меня есть гордость. Не хочу, чтобы в моей карьере было сухое поражение в серии.
Не хочу когда-либо произнести, что в моей карьере было сухое поражение, свип. Это определенно был принципиальный матч для меня.
Увидимся в Денвере. Мы возвращаемся», – заявил Эдвардс.
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