Защитник «Миннесоты» признался, что у него был особый настрой на четвертый матч серии с « » (114:108 ОТ, 1-3).

Эдвардс записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Энтони стал автором дальнего попадания за 11 секунд до завершения овертайма при счете 109:108.

«У меня есть гордость. Не хочу, чтобы в моей карьере было сухое поражение в серии.

Не хочу когда-либо произнести, что в моей карьере было сухое поражение, свип. Это определенно был принципиальный матч для меня.

Увидимся в Денвере. Мы возвращаемся», – заявил Эдвардс.

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