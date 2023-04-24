Энтони Эдвардс: «Не хочу, чтобы в моей карьере было сухое поражение в серии»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс признался, что у него был особый настрой на четвертый матч серии с «Денвером» (114:108 ОТ, 1-3).

Эдвардс записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Энтони стал автором дальнего попадания за 11 секунд до завершения овертайма при счете 109:108.

«У меня есть гордость. Не хочу, чтобы в моей карьере было сухое поражение в серии.

Не хочу когда-либо произнести, что в моей карьере было сухое поражение, свип. Это определенно был принципиальный матч для меня.

Увидимся в Денвере. Мы возвращаемся», – заявил Эдвардс.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров

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7 комментариев

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бредихин
единственный кто ещё сопротивляется у миннесоты. красавчик. но к сожалению 4:1
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Serik Alik
По поводу возвращаемся сомнительно, конечно, я считаю, что Денвер закроет дома, но Эдвардс да, молодец, играет за себя и за тех парней.
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Epicman
с поражением в серии значит уже смирился. вот это мамба менталити!
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scorp19
Будет просто джентльменский свип, когда серия играется в одну калитку, но доминирующая команда позволяет забрать хотя бы одну домашнюю игру чтобы полностью не унижать перед родной публикой.
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Unwar25
4-1.
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BolxoB
Ответ Unwar25
4-1.
нет, та серия 3:4 закончилась)
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Вадим Дзахоев
Комментарий удален пользователем
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Первый глор Кливленда
Ответ Вадим Дзахоев
Комментарий удален пользователем
Окла была бы такой же беспомощной.
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