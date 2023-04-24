Энтони Эдвардс стал автором ключевого 3-очкового на последних секундах овертайма матча с «Наггетс»

«Миннесоте» удалось избежать сухого поражения в серии первого раунда с « ».

В четвертом матче «Вулвз» одержали победу в овертайме со счетом 114:108, 1-3.

Главным героем стал защитник , который записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Эдвардс стал автором дальнего попадания за 11 секунд до завершения овертайма при счете 109:108.

За последние 2 минуты 40 секунд четвертой четверти «Наггетс» удался рывок 12:0, благодаря которому команда перевела игру в овертайм.

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