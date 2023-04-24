Энтони Эдвардс стал автором ключевого 3-очкового на последних секундах овертайма матча с «Наггетс»

Теги Денвер Миннесота НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесоте» удалось избежать сухого поражения в серии первого раунда с «Денвером».

В четвертом матче «Вулвз» одержали победу в овертайме со счетом 114:108, 1-3.

Главным героем стал защитник Энтони Эдвардс, который записал на свой счет 34 очка (12 из 27 с игры), 6 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота за 45 минут.

Эдвардс стал автором дальнего попадания за 11 секунд до завершения овертайма при счете 109:108.

За последние 2 минуты 40 секунд четвертой четверти «Наггетс» удался рывок 12:0, благодаря которому команда перевела игру в овертайм.

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9 комментариев

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Temer
Перед игрой ведь сказал, что серия не окончена, сдержал слово 👍
+9
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+9
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Black_Mamba
Как же Эдвардс хорош
Реальный алл стар
+4
0
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Sonder
я крайне оптимистичен, что в течение нескольких пары лет мы увидим камбек с 0-3
за 20 лет мы даже 3-3 ни разу не увидели
пора бы уже
+3
-1
+2
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Sonder
Ответ Azat LA
Вы совсем не смотрели ПО НБА? Я даже не задумываясь накину Вам Большой финал 15-16, Фила-Рапторс и Нетс-Бакс.
перечитай мой коммент вновь
+1
0
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Дмитрий Кораблев
Согласен по Эдвардсу - атлет и на физике тянет. До первой травмы наверное ((( - вокруг него нужно ставить игру - две башни сейчас это противоречит самой игре на скорость и 3*
0
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rembrandao
В соло тащит команду кексиков
0
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Shyngys Abdikhalik
Ответ Azat LA
И это самые ЗНАКОВЫЕ серии, думаю, если вспомнить. то ещё больше вспомнится. Кстати, вспомнилось ГСВ-ОКС перед переходом Дюранта.
Так вроде он пишет о счёте 3-3 после 3-0/0-3, а не просто семиматчевые серии)
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