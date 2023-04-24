Майкл Мэлоун: «Понимали, что нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Миннесоты» (108:114 ОТ, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф.

«Нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений. Так что да, у нас были шансы, мы проиграли, но нам надо вернуться домой и перестроиться, собраться.

Не надо жалеть себя, важно подготовиться к игре с командой, которая все еще сохраняет признаки жизни», – сказал Мэлоун.

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3 комментария

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ST-L
Ответ armageddon123456
Если Минька вдруг зацепит игру в Денвере - будет очень интересно
нет, не уговоришь, смотреть не буду
+2
0
+2
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armageddon123456
Ответ ST-L
нет, не уговоришь, смотреть не буду
ага, я тоже
+2
0
+2
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armageddon123456
Если Минька вдруг зацепит игру в Денвере - будет очень интересно
+2
-1
+1
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