Майкл Мэлоун: «Понимали, что нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений»

Главный тренер « » отреагировал на поражение от «Миннесоты» (108:114 ОТ, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф.

«Нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений. Так что да, у нас были шансы, мы проиграли, но нам надо вернуться домой и перестроиться, собраться.

Не надо жалеть себя, важно подготовиться к игре с командой, которая все еще сохраняет признаки жизни», – сказал Мэлоун.

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