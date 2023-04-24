Майкл Мэлоун: «Понимали, что нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун отреагировал на поражение от «Миннесоты» (108:114 ОТ, 3-1) в четвертом матче серии первого раунда плей-офф.
«Нам не удастся пройти решающую стадию сезона без поражений. Так что да, у нас были шансы, мы проиграли, но нам надо вернуться домой и перестроиться, собраться.
Не надо жалеть себя, важно подготовиться к игре с командой, которая все еще сохраняет признаки жизни», – сказал Мэлоун.
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