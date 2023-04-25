Эрик Споэльстра: «Упорство и настойчивость помогают победить. Ну и полезно иметь в составе Джимми Батлера»

Теги Майами Милуоки НБА Эрик Споэльстра НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал, за счет чего команде удалось отыграться с «-14» в четвертой четверти четвертого матча серии с «Милуоки» (119:114, 3-1).

Джимми Батлер набрал в понедельник 56 очков. Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА.

«По ходу первых 40 минут этой игры я был разочарован... Случившееся в очередной раз доказывает, что, когда у вас есть необходимые упорство и настойчивость, вы можете победить. Ну и всегда полезно иметь в составе такого парня, как Джимми Батлер.

Но серия продолжается. И мы очень уважаем чемпионскую ДНК нашего соперника», – заявил Споэльстра.

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7 комментариев

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Баскетбольные Обзоры
И кто теперь посмеет сказать, что Батлеру переплачивают?
+8
0
+8
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A. V.
Джимми джимми
Джага джага…
-+56, сегодня оказался полезен))
+5
-1
+4
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ST-L
Старается поддержать остальных ребят, а Джимми и так все понимает
+4
0
+4
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Tim Abdullin
Полезно?
Бесценно!
0
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evgen98
Красиво высказался Спо, ну а вот это ключевое - "Ну и всегда полезно иметь в составе такого парня, как Джимми Батлер."
0
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Южанин78
Батлер великолепен, но при этом в отличии от других серий с 3-1, здесь пока ничего не решено.
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AEZAKMI228
В финале конфы обыграем бостона который мы всю жизнь чморили, начиная с райли который первый отец селтикс
0
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