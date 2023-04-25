Эрик Споэльстра: «Упорство и настойчивость помогают победить. Ну и полезно иметь в составе Джимми Батлера»
Главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра рассказал, за счет чего команде удалось отыграться с «-14» в четвертой четверти четвертого матча серии с «Милуоки» (119:114, 3-1).
Джимми Батлер набрал в понедельник 56 очков. Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА.
«По ходу первых 40 минут этой игры я был разочарован... Случившееся в очередной раз доказывает, что, когда у вас есть необходимые упорство и настойчивость, вы можете победить. Ну и всегда полезно иметь в составе такого парня, как Джимми Батлер.
Но серия продолжается. И мы очень уважаем чемпионскую ДНК нашего соперника», – заявил Споэльстра.
Джага джага…
-+56, сегодня оказался полезен))
Бесценно!