Джимми Батлер: «Мы знали, на что способны, пусть в нас никто не верил»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Лидер «Майами» Джимми Батлер подтвердил большие амбиции команды после победного четвертого матча серии первого раунда с «Милуоки» (119:114, 3-1).

Батлер набрал в понедельник 56 очков. Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА.

«Мы знали, на что способны, пусть даже никто за пределами этой арены, за пределами нашего ростера и этой организации не верил в нас.

Но все нормально. Хотим лишь продолжить делать то, что, как мы знаем, является возможным», – заявил Батлер.

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4 комментария

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Алексей Виноградов
мы, ага.
всё благодаря партнёрам, которые выложились на 110%.
а я просто старался сильно не подвести. ;-)
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nbawade
Тут на днях у Кирилла ребята ставили под сомнения статус Джимбо. Как вам ответ?
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Борчуган
Альфасамэц!
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namankey
Я верил. Хотя нет, скорее надеялся
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