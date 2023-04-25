Лидер « » подтвердил большие амбиции команды после победного четвертого матча серии первого раунда с « » (119:114, 3-1).

Батлер набрал в понедельник 56 очков. Это повторение четвертого результата в истории плей-офф НБА.

«Мы знали, на что способны, пусть даже никто за пределами этой арены, за пределами нашего ростера и этой организации не верил в нас.

Но все нормально. Хотим лишь продолжить делать то, что, как мы знаем, является возможным», – заявил Батлер.

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