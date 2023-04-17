Дрю Холидэй о Джимми Батлере: «Очень умный игрок»

Теги Майами Милуоки НБА Дрю Холидэй НБА плей-офф Джимми Батлер Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй рассказал, что им стоит изменить подход к контактной игре против форварда «Майами» Джимми Батлера.

«Неуловимый и очень умный игрок. Всегда агрессивен. Иногда трудно сориентироваться, потому что кажется, что защитник является инициатором контакта, но зачастую он делает это сам. Думаю, что это ставит судью в положение, когда он может начать свистеть лишь в одну сторону.

Джимми – это Джимми. Много бросков со средней дистанции. Много штрафных бросков. Та вещь, над которой нам стоит поработать, так это количество нарушений правил на нем», – сказал Холидэй в интервью Milwaukee Journal Sentinel.

Батлер отметился 35 очками и 11 передачами, реализовав 15 из 27 бросков с игры.

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