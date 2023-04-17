Джимми Батлер: «Мы не сможем полностью восполнить потерю Хирро»

Звездный форвард « » рассказал, что ролевым игрокам команды придется взять на себя обязанности защитника Тайлера Хирро.

Хирро получил перелом среднего и безымянного пальцев бросковой правой руки в первом матче серии с « » (130:117, 1-0).

«Мы не сможем полностью компенсировать то, что Тайлер делал для нашей команды на протяжении всего года. Парни должны прибавить, включая меня, включая , и всех, кого Споэльстра выберет выполнять работу в нападении, в защите, привносить энергию, нырять на паркет, забирать свободный мяч или отскок. «Свистать всех наверх» – в любое время, но сейчас – больше, чем когда-либо», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

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