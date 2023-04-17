Джимми Батлер: «Мы не сможем полностью восполнить потерю Хирро»

Теги Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Бэм Адебайо Баскетбол

Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер рассказал, что ролевым игрокам команды придется взять на себя обязанности защитника Тайлера Хирро.

Хирро получил перелом среднего и безымянного пальцев бросковой правой руки в первом матче серии с «Милуоки» (130:117, 1-0).

«Мы не сможем полностью компенсировать то, что Тайлер делал для нашей команды на протяжении всего года. Парни должны прибавить, включая меня, включая Бэма, и всех, кого Споэльстра выберет выполнять работу в нападении, в защите, привносить энергию, нырять на паркет, забирать свободный мяч или отскок. «Свистать всех наверх» – в любое время, но сейчас – больше, чем когда-либо», – сказал Батлер на послематчевой пресс-конференции.

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8 комментариев

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mastadon
Пора Вите и Данкану раздуплиться, как говорится step up
+15
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xamer 9
Ответ Куприн
Оладипо то почему не играет?
В ПО такая практика закрепилась, что играют ротацией из 9 человек. Кроме Оладипо Есть ещё Зеллер, Юртсевен и Нейсмит. Вот вероятнее всего сейчас Лаури будет стартовым разыгрывающим, а Оладипо или Юртсевена будут пробовать со скамейки выпускать
+5
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+5
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Куприн
Оладипо то почему не играет?
+5
-2
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Vitaly Vladimirov
Юдониса со скамейки поднимут?
+2
0
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Чудинов Дмитрий
Вчера вроде Робинсон играл? Я думал, он уже выпал из ротации. Неужели лучше Олпдипо? Особенно в защите..
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mqh9pzrxgf
Ответ xamer 9
В ПО такая практика закрепилась, что играют ротацией из 9 человек. Кроме Оладипо Есть ещё Зеллер, Юртсевен и Нейсмит. Вот вероятнее всего сейчас Лаури будет стартовым разыгрывающим, а Оладипо или Юртсевена будут пробовать со скамейки выпускать
Оладипо скорее , турок центровой, а там адебайо и зеллер
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Дмитрий Куркаев
Ответ xamer 9
В ПО такая практика закрепилась, что играют ротацией из 9 человек. Кроме Оладипо Есть ещё Зеллер, Юртсевен и Нейсмит. Вот вероятнее всего сейчас Лаури будет стартовым разыгрывающим, а Оладипо или Юртсевена будут пробовать со скамейки выпускать
Хайсмит? Нейсмит в «Индиане».
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xamer 9
Ответ Дмитрий Куркаев
Хайсмит? Нейсмит в «Индиане».
Да, Хайсмит
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