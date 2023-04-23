Яннис Адетокумбо пропустит 3-й матч серии против «Майами» из-за травмы спины

Теги травмы Майами Милуоки НБА НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Лидер «Милуоки» Яннис Адетокумбо не примет участие в 3-м матче серии первого раунда плей-офф против «Майами» (1-1) из-за травмы спины, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Адетокумбо получил травму в результате жесткого падения в концовке первой четверти стартовой встречи серии (117:130). Форвард попытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. Позже игроку диагностировали ушиб поясницы.

Несмотря на отсутствие звездного форварда, «Бакс» одержали уверенную победу над «Хит» во втором матче серии (138:122).

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2 комментария

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Van
Плей - офф с каждым годом все веселее) уже и железный Яннис вылетает в начале.
Жанр "Королевская битва", игра "Доживи до Финала".

Таким темпом и Сакраменто может титул взять, если по молодости всех переживет.
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