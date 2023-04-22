Майк Буденхольцер: «Яннис делает все возможное, чтобы вернуться в состав»
По словам главного тренера «Милуоки» Майка Буденхольцера, лидер команды Яннис Адетокумбо не тренировался в общей группе в пятницу, но все же занимался индивидуально на площадке.
«Бакс» продолжат следить за состоянием нижней части спины 2-ратного MVP перед третьей игрой серии с «Майами» (1-1) в субботу. Как отметил Буденхольцер, Адетокумбо все еще чувствует болевые ощущения.
Официально статус Янниса указан как «под вопросом».
«Он делает все возможное, чтобы вернуться в состав», – сказал Буденхольцер.
Адетокумбо получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.
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