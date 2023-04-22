По словам главного тренера « » , лидер команды не тренировался в общей группе в пятницу, но все же занимался индивидуально на площадке.

«Бакс» продолжат следить за состоянием нижней части спины 2-ратного MVP перед третьей игрой серии с « » (1-1) в субботу. Как отметил Буденхольцер, Адетокумбо все еще чувствует болевые ощущения.

Официально статус Янниса указан как «под вопросом».

«Он делает все возможное, чтобы вернуться в состав», – сказал Буденхольцер.

Адетокумбо получил травму в результате неприятного приземления в концовке первой четверти стартовой встречи серии. Он пытался продолжить игру, несмотря на боль, но покинул площадку во второй 12-минутке. «Бакс» объявили, что у форварда ушиб нижней части спины.

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