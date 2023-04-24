Адам Сильвер рассказал о предстоящих изменениях в подходе к трансляциям матчей НБА

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал об адаптации Лиги к изменениям в потребностях зрителя, который все чаще отказывается от традиционного просмотра матчей по телевизору.

Ранее компания Diamond Sports Group, которая контролирует местное телевизионное освещение более половины матчей Лиги, заявила о своем банкротстве.

«Это тревожный сигнал для всех в нашей индустрии и для всех присутствующих здесь, что мы должны обратить внимание на своих зрителей, на своих болельщиков. Они заявили о своей позиции громко и четко. Опять же, мы обсуждаем захватывающую и невероятную возможность не просто удовлетворить потребности зрителя, но и сделать это невообразимыми средствами с точки зрения персонализации, кастомизации и других удивительных способов привлечения фанатов», – начал комиссионер.

Сильвер считает, что для лучшего использования персонализации во время прямых трансляций на любой стриминговой платформе, необходимо использовать другие средства, помимо традиционного вещания, включая социальные сети.

«По мере того, как мы приближаемся к подписанию новых национальных телевещательных соглашений, возможно, будет найдено другое решение: это будет некий гибрид, где вам будет доступно традиционное кабельное и спутниковое вещание, но в то же время вы увидите больше местного эфирного распространения, почти возврат к прошлому, как в старые времена, больше национального телевещания, и больше локальных трансляций.

Затем, конечно, будет стриминг. Именно там находятся молодые зрители. Что произошло сейчас с точки зрения распространения: онлайн-сервисы теперь приблизились к зоне охвата телевидения. Около 125 миллионов домов смотрят матчи через интернет. Если разделить это по возрастным категориям, то, по сути, есть около 50 миллионов семей, которые не пользуются кабельным или спутниковым телевидением. Это огромный неохваченный рынок, но с точки зрения лиги это также огромная возможность», – продолжил комиссионер о будущем вещания НБА.

«Это оказывает особое влияние на наш вид спорта, который имеет очень молодую зрительскую аудиторию. Цифры драматичны в том плане, что наши молодые болельщики уже не смотрят матчи, независимо от того, являются ли они абонентами кабельного телевидения или нет – они не смотрят традиционное телевидение так, как это делало старшее поколение», – закончил свое выступление Сильвер во время Всемирного спортивного конгресса CAA.

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