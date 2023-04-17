Внутрисезонный турнир НБА пройдет в декабре. Победители получат по 500 000 долларов
Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях нового внутрисезонного турнира НБА.
Расписание турнира включает в себя матчи на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии. Соревнование пройдет в начале декабря.
Каждый игрок команды-победителя получит 500 000 долларов, 200 000 – финалисты, 100 000 – проигравшие в полуфинале и 50 000 те, кто уступил в первом раунде.
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