Внутрисезонный турнир НБА пройдет в декабре. Победители получат по 500 000 долларов

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях нового внутрисезонного турнира .

Расписание турнира включает в себя матчи на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии. Соревнование пройдет в начале декабря.

Каждый игрок команды-победителя получит 500 000 долларов, 200 000 – финалисты, 100 000 – проигравшие в полуфинале и 50 000 те, кто уступил в первом раунде.

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