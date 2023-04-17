Внутрисезонный турнир НБА пройдет в декабре. Победители получат по 500 000 долларов

Теги НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Баскетбол

Инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски рассказал о подробностях нового внутрисезонного турнира НБА.

Расписание турнира включает в себя матчи на вылет, начиная с четвертьфинальной стадии. Соревнование пройдет в начале декабря.

Каждый игрок команды-победителя получит 500 000 долларов, 200 000 – финалисты, 100 000 – проигравшие в полуфинале и 50 000 те, кто уступил в первом раунде.

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11 комментариев

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Birdman NBA
Ответ Кирилл
Очень похоже на Летнюю лигу, но только в декабре. Не сомневаюсь, что будет играть скамейка в этом турнире у контендеров.
Матчи регулярки идут в зачет этого турнира. Какая скамейка.
+9
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+9
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Артем Андреев
Лучше бы организовали турнир между танкующими командами: приз + 5% к вероятности первого пика. Вот это будет рубилово.
+8
0
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Birdman NBA
Ответ alex023
Кто будет играть в этом турнире? Основные составы же явно не будут.
Когда вы уже научитесь новости запоминать. Матчи регулярки идут в зачет этого турнира. По сути несколько матчей регулярки назвали турниром, так что с чего бы там не играть основным составам?
+6
-1
+5
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Сергей Пузанков
Ответ Кирилл
Очень похоже на Летнюю лигу, но только в декабре. Не сомневаюсь, что будет играть скамейка в этом турнире у контендеров.
Кроме финала все игры будут проходит в рамках регулярного сезона. Наверняка все или почти все игры будут показываться по национальному тв. Так что интерес к турниру будет со всех сторон
+3
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Aleksey001
Ответ Кирилл
Очень похоже на Летнюю лигу, но только в декабре. Не сомневаюсь, что будет играть скамейка в этом турнире у контендеров.
А для звёзд - оставшиеся 65 матчей, чтобы попасть в сборные сезона.
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mqh9pzrxgf
Надеюсь это игры 1 на 1, это было бы эпично
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