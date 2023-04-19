Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Игроки будут в другой форме. Возможно, площадка тоже будет выглядеть по-другому»

Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился некоторыми подробностями нового внутрисезонного турнира, который впервые состоится по ходу сезона-23/24.

«Игроки будут в другой форме. Возможно, площадка тоже будет выглядеть по-другому. Вы сразу поймете, что это не просто игра регулярного чемпионата.

Идея в том, чтобы ввести в календарь новые матчи с дополнительной мотивацией по ходу регулярки. Есть пример европейского футбола, они разыгрывают несколько кубков в течение сезона. Не умаляя важности трофея Ларри О’Брайена и конечной цели – победы в чемпионате, вполне можно создать еще один турнир по ходу розыгрыша, который станет значимым. И важно понимать, что новые традиции не создаются внезапно, на это нужно время.

Было интересно, когда мы впервые начали обсуждать эту тему с игроками несколько лет назад. Частично первоначальная реакция выражалась словами «Зачем нам это?» И все-таки эти матчи будут отличаться и иметь значение, ведь победители получат по 500 тысяч долларов... А еще стоит сказать, что треть наших игроков родились за пределами Соединенных Штатов, и они хорошо знакомы с понятием кубковых матчей в европейском футболе или по футбольным турнирам в других странах мира», – заявил Сильвер.

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