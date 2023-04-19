Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Игроки будут в другой форме. Возможно, площадка тоже будет выглядеть по-другому»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер поделился некоторыми подробностями нового внутрисезонного турнира, который впервые состоится по ходу сезона-23/24.

«Игроки будут в другой форме. Возможно, площадка тоже будет выглядеть по-другому. Вы сразу поймете, что это не просто игра регулярного чемпионата.

Идея в том, чтобы ввести в календарь новые матчи с дополнительной мотивацией по ходу регулярки. Есть пример европейского футбола, они разыгрывают несколько кубков в течение сезона. Не умаляя важности трофея Ларри О’Брайена и конечной цели – победы в чемпионате, вполне можно создать еще один турнир по ходу розыгрыша, который станет значимым. И важно понимать, что новые традиции не создаются внезапно, на это нужно время.

Было интересно, когда мы впервые начали обсуждать эту тему с игроками несколько лет назад. Частично первоначальная реакция выражалась словами «Зачем нам это?» И все-таки эти матчи будут отличаться и иметь значение, ведь победители получат по 500 тысяч долларов... А еще стоит сказать, что треть наших игроков родились за пределами Соединенных Штатов, и они хорошо знакомы с понятием кубковых матчей в европейском футболе или по футбольным турнирам в других странах мира», – заявил Сильвер.

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25 комментариев

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Райли Карри
у меня есть идеи. на одно кольцо повесить качели, а на другое канат. перед одним кольцом поставить лягушку, перед другим батут. в центре козла. по краю площадки столы, домино, шахматы, шашки, нарды, карты. с поотиволожной стороны столы для настольного тенниса. за лицевой шезлонги. и бар с напитками. трибуны переоборудовать под мангальные зоны и рыболовные магазины. Сильвер, я здесь, на спорце. идей много, пиши.
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Vals
Площадка - круглая.
Мяч - квадратный.

Вот и будет им мотивация играть нормально.
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Stephan Carrypenko
Ответ СВБД
Надеюсь, в свете будущих повесток, люди научатся нормально шутить
Повестки сейчас актуально.
+6
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СВБД
Ответ Trustinprincess
Надеюсь, в свете текущей повестки, игроки будут выступать в юбках)
Надеюсь, в свете будущих повесток, люди научатся нормально шутить
+7
-3
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Trustinprincess
Надеюсь, в свете текущей повестки, игроки будут выступать в юбках)
+6
-3
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Вадим flanec
Ответ Vals
Площадка - круглая. Мяч - квадратный. Вот и будет им мотивация играть нормально.
Кольца треугольные, щиты трапециевидные)))
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Daff Rogers
Да уж...приплыли. Доп мотивации... Скоро от баскетбола одно название останется. А ребят с сотнями лямов на счету придётся заставлять выходить на площадку
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Сергей Пузанков
Ответ Вадим flanec
=Площадка будет выглядеть по-другому= Это как? Размерами с хоккейную коробку и четырьмя кольцами?)))
Да просто расцветка другая... Возможно по периметру забор поставят с сеткой-рабицей, и перед каждой четвертью будет проходить мисс штата в купальнике с табличкой с номером четверти.
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Вадим flanec
Ответ Сергей Пузанков
Да просто расцветка другая... Возможно по периметру забор поставят с сеткой-рабицей, и перед каждой четвертью будет проходить мисс штата в купальнике с табличкой с номером четверти.
Тоже сгодится)))
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гилберт
И мяч другой. Гандбольный.
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Hades
Сильвер: Возможно, на игроках будут коньки ..
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milan_22
Нужно больше форм
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Starkom
кубки есть и в европейском баскетболе. странно, что он на футбол ссылается
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Klna Jislime
Ответ Stephan Carrypenko
Почему у всех такая идиотская реакция?)) реально как будто все сошли с ума, все скрепоносные консерваторы )) Наоборот круто, больше инфоповодов и мотивации
потому что это будет еще хуже мвз, вот увидишь!
в нба теперь только имеет ценность плей-офф, остальное все чепуха...
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Александр Сметанин
Ответ Starkom
кубки есть и в европейском баскетболе. странно, что он на футбол ссылается
30% не из США, и они все знакомы с турнирами и т. д. То есть только игроки из США не знакомы?
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Друг Джордана
Интересно, как это будет выглядеть. Страшновато за игроков, учитывая как они стараются регулярку буквально выжить и не сломаться к плей-офф.
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Klna Jislime
Ответ Skeleton64
А мне нравится концепция, учитывая, что это будут сореновательные игры, а не просто шоу а-ля МВЗ. Мир не стоит на месте, и, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке развлечений, НБА должна меняться. Пусть сделают побольше мишуры, огонь там, клетку, девок полуголых (12+), 8 четвертей по 6 минут, 4хочковые броски, броски в ползке, позволят вносить в составы популярных блогеров и карликов, играют в грязи... короче, это годная тема
это будет еще хуже мвз
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гилберт
Ответ Райли Карри
у меня есть идеи. на одно кольцо повесить качели, а на другое канат. перед одним кольцом поставить лягушку, перед другим батут. в центре козла. по краю площадки столы, домино, шахматы, шашки, нарды, карты. с поотиволожной стороны столы для настольного тенниса. за лицевой шезлонги. и бар с напитками. трибуны переоборудовать под мангальные зоны и рыболовные магазины. Сильвер, я здесь, на спорце. идей много, пиши.
Часто вспоминают убойный футбол, но вроде был и убойный баскетбол. Я во что то такое на приставке играл. Там было по три кольца по высоте у каждой команды.
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Klna Jislime
Ответ Daff Rogers
Да уж...приплыли. Доп мотивации... Скоро от баскетбола одно название останется. А ребят с сотнями лямов на счету придётся заставлять выходить на площадку
это правда, ну что поделаешь...
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Александр Спирин
*Адам Сильвер о внутрисезонном турнире: «Игроки будут в другой форме. Возможно, площадка тоже будет выглядеть по-другому. И причёски».
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Klna Jislime
Есть пример европейского футбола - уже блевать от этой фразы хочется...

вы еще верните футболки с рукавами, так чисто чтобы соккер был, бесит что нба превращается в какой-то тривиальный футбол...

Зачем вам это?
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Skeleton64
А мне нравится концепция, учитывая, что это будут сореновательные игры, а не просто шоу а-ля МВЗ. Мир не стоит на месте, и, чтобы сохранять конкурентоспособность на рынке развлечений, НБА должна меняться. Пусть сделают побольше мишуры, огонь там, клетку, девок полуголых (12+), 8 четвертей по 6 минут, 4хочковые броски, броски в ползке, позволят вносить в составы популярных блогеров и карликов, играют в грязи... короче, это годная тема
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dev0
А турнир будет по баскетболу?
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Stephan Carrypenko
Почему у всех такая идиотская реакция?)) реально как будто все сошли с ума, все скрепоносные консерваторы ))
Наоборот круто, больше инфоповодов и мотивации
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Вадим flanec
=Площадка будет выглядеть по-другому=
Это как? Размерами с хоккейную коробку и четырьмя кольцами?)))
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