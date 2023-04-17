Стали известны новые пункты Коллективного соглашения, касающиеся контрактов игроков

Cтали известны обновленные правила нового Коллективного соглашения, касающиеся нововведений в контрактах и платежных ведомостях орагнизаций.

Контракты по исключению среднего уровня для команд, не платящих налог на роскошь, повысились на 7,5%: c 10,5 млн до 12,2 млн.

Контракты по исключению среднего уровня для команд, находящихся ниже стандартного потолка запрлат, также повысились: на 30% (c 5,5 до 7,6 млн). Теперь максимальная продолжительность такого соглашения – 3 года.

Изменилось контрактное исключение для баскетболистов, выбранных во втором раунде драфта: 3-4-летние соглашения, доходящие по зарплате до уровня минимального контракта для игроков, проводящих 3-й сезон.

Баскетболисты на двустороннем контракте отныне смогут запросить гарантировать половину зарплаты в первый день регулярного чемпионата.

Игроки на негарантированных соглашениях теперь имеют бонус в размере 75 000 долларов (ранее – 50 000).

Кроме того, организации, превысившие второй потолок запрлат, не смогут обменять пик первого раунда по истечении 7 лет. Команды, превысившие второй потолок зарплат дважды за четыре сезона, будут выбирать в конце первого раунда драфта .

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