Игроки НБА должны принять участие в 65 матчах сезона, сыграв не менее 20 минут в каждом, чтобы претендовать на индивидуальные награды
Стали известны подробности нового правила Коллективного соглашения о минимальном пороге матчей, необходимых для попадания в претенденты на главные индивидуальные награды сезона.
Начиная со следующего сезона игроки НБА должны провести минимум 65 матчей, отыграв не менее 20 минут в каждом из них.
Предусмотрены послабления для игроков, вынужденных завершить сезон из-за травмы (62 матча), а также тех, кто не перешагнул планку в 20 минут за матч (дважды разрешено отыграть 15 минут).
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За всякие попадания в хорошие списки предусмотрены печенюшки. Не попал в списки - не получил печенюшки. Играешь мало - не попадаешь в списки.
Сто раз говорено о том, что дорогие билеты продаются, потому что в матче будут играть звёзды. А их частенько на площадке нет. При чумовых контрактах. (Кто попадает в списки - они на чумовых контрактах или на них претендуют).
Должна быть какая-то обраточка за это.
Тем, кому нужен лоад-менеджмент сверх этого, награду уже не особо нужны. Это ребята типа Какая, Дюранта - ветераны, которые уже получили свои гигантские контракты и сейчас борятся за гайки.
А уж кто хочет награду, будут, наверное, стараться чуть больше. Кто знает, может они наиграют эти 65 игр, но где то вылетят на пару недель. Придется хотя бы в рамках этих 65 сильнее выкладываться.