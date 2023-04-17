Игроки НБА должны принять участие в 65 матчах сезона, сыграв не менее 20 минут в каждом, чтобы претендовать на индивидуальные награды

Теги НБА НБА плей-офф Адам Сильвер Баскетбол

Стали известны подробности нового правила Коллективного соглашения о минимальном пороге матчей, необходимых для попадания в претенденты на главные индивидуальные награды сезона.

Начиная со следующего сезона игроки НБА должны провести минимум 65 матчей, отыграв не менее 20 минут в каждом из них.

Предусмотрены послабления для игроков, вынужденных завершить сезон из-за травмы (62 матча), а также тех, кто не перешагнул планку в 20 минут за матч (дважды разрешено отыграть 15 минут).

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29 комментариев

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Сергей Пузанков
Ответ blooooomka
Леброн сыграл 1421 игру, Карим , Пэриш, Стоктон, Мэлоун сыграли почти все выше 1500 матчей. Когда не было хорошей фармакологии и никто не жаловался. Щя с такими темпами хорошо , если звёзды будут наигрывать 1000 игр( без травм), Господи какие нытики. У Карима с Леброном , такой пробег в по и регулярке , что некоторые команды столько не сыграли игр вообще. Щя будут ныть что 65 игр по 20 минут это много))) Брон в том сезоне по 37.2 минуты играл в среднем за матч в 37 мать его лет!!! И фигачил по 30 за игру . Смотря на доходяг этих, думаешь ,они не то что доиграют до Каримовских 42лет ( конец карьеры), а хотя бы доживут ли до таких лет с таким отношением , нытьем и нежностью к себе))))
Ставить молодым игрокам в пример Леброна - это классическая ошибка выжившего. А как быстро развалился Уэйд? А Ти-Мак? Аринаса вот недавно вспоминали. Может и Брэндон Рой бы ещё смог играть если б лоад менеджмент был в ходу. А Леброн может как раз быть хорошим контрпримером, т.к. начиная с 2014 года он в регулярках перестал играть на своей половине, считай половину игр он и отдыхал, вот и наиграл себе на 1421 игру. Но мало кто может себе позволить быть как Леброн, во всех смыслах.
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Aleksey001
Очень интересно посмотреть, как это будет сочетаться с лоад-менеджментом. Наверняка продумали. Как вариант - надеящиеся на награды будут меньше играть в бэк-ту-бэках. От этого их соперникам можно строить новые стратегии. Интересный будет сезон в этом плане.
+19
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+19
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Двестик Двестик
Это поправка владельцев.

За всякие попадания в хорошие списки предусмотрены печенюшки. Не попал в списки - не получил печенюшки. Играешь мало - не попадаешь в списки.

Сто раз говорено о том, что дорогие билеты продаются, потому что в матче будут играть звёзды. А их частенько на площадке нет. При чумовых контрактах. (Кто попадает в списки - они на чумовых контрактах или на них претендуют).
Должна быть какая-то обраточка за это.
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DeX
Ответ Адильхан Абдусаламов
А лучшие 6 должны как мвп проводить время на площадке?
лучшие шестые обычно играют больше 20 минут, иначе красивую статку не набить
+12
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Сергей Пузанков
Ответ blooooomka
Вот такие соглашение подходит игрокам - Дончич, Эмбиид. Можно пропустить важные матчи , чтоб не обделаться. Пару игр посидеть на микро травме ,не поиграть б2б, и тупо выдать максимум в 65 играх, для молодых игроков в этом нет проблем я считаю. Если хитро к этому подойти особенно в довольно сильной команде , можно не уставши стать МВП. Мда куда катиться лига. Учитываю контракты по 50+ лямов в год , хотя б 70 поставили игр, чтоб хоть как отработать контракт да и зрителей не огорчать, ну окей либо 65 матчей ( но по 30 минут за матч!). С каждым годом лига все мягче и слаще. Скоро будут одного оставлять около своего кольца ( кто умеет защищаться , а 4ом около чужого со стоять, зачем защита эта нужна. Я Дончич , не умею защищаться , зачем выдыхаться , я там у кольца постою или ближе к центру начитерю очки!
Ну каким образом это послабление, если раньше вообще никаких ограничений не было.
+9
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+9
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Сергей Пузанков
Ответ Super Objectively
Ох))что сейчас начнётся ))как они начнут ныть ... )))
Вы думаете это для них новость? Они это соглашение подписали. Возможно в изначальном варианте условия были жёсче.
+5
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Drinkinss
ну это в пользу молодых игроков - джа лука татум и т п. те кто постарше (леброн, стеф, КД) терь даже мимо олл-нба команд могут пролететь чтоли?
+3
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Van
Ответ Aleksey001
Очень интересно посмотреть, как это будет сочетаться с лоад-менеджментом. Наверняка продумали. Как вариант - надеящиеся на награды будут меньше играть в бэк-ту-бэках. От этого их соперникам можно строить новые стратегии. Интересный будет сезон в этом плане.
-17 игр + 2 по 15 минут. В каких то играх дурака повалять минут по 21, 22.

Тем, кому нужен лоад-менеджмент сверх этого, награду уже не особо нужны. Это ребята типа Какая, Дюранта - ветераны, которые уже получили свои гигантские контракты и сейчас борятся за гайки.

А уж кто хочет награду, будут, наверное, стараться чуть больше. Кто знает, может они наиграют эти 65 игр, но где то вылетят на пару недель. Придется хотя бы в рамках этих 65 сильнее выкладываться.
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Dannizy
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, на сколько секунд выпустят игрока, чтобы тому засчитали 65 матчей? Джру Холидея как-то на минуту что ли выпустили для галочки
в новости же написано что мин 20мин и 2 игры исключение по 15мин
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Super Objectively
Ох))что сейчас начнётся ))как они начнут ныть ... )))
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Куприн
Да мало что изменилось то, такие же рамки примерно и раньше существовали для претендентов на МВП, просто они были умозрительными, а теперь на бумаге.
+2
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Birdman NBA
Ответ Адильхан Абдусаламов
А лучшие 6 должны как мвп проводить время на площадке?
посмотри сколько Лу Ульямс играл.
+1
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blooooomka
Леброн сыграл 1421 игру, Карим , Пэриш, Стоктон, Мэлоун сыграли почти все выше 1500 матчей. Когда не было хорошей фармакологии и никто не жаловался. Щя с такими темпами хорошо , если звёзды будут наигрывать 1000 игр( без травм), Господи какие нытики. У Карима с Леброном , такой пробег в по и регулярке , что некоторые команды столько не сыграли игр вообще. Щя будут ныть что 65 игр по 20 минут это много))) Брон в том сезоне по 37.2 минуты играл в среднем за матч в 37 мать его лет!!! И фигачил по 30 за игру . Смотря на доходяг этих, думаешь ,они не то что доиграют до Каримовских 42лет ( конец карьеры), а хотя бы доживут ли до таких лет с таким отношением , нытьем и нежностью к себе))))
+3
-2
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Мурат Абдрахманов
Ответ si40w
В среднем не катит. Смысл изменений именно заставить не пропускать матчи. А так можно было бы по 38-40 минут стандартно играть, и накапливать на пропуски. То же самое, как сейчас бы получилось
я имел в виду, что должно быть сыграно указанное количество матчей, а среди них уже среднее время не менее 20 минут, типа в одном 40 сыграл, в другом, например, 10
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Сергей Пузанков
Ответ Super Objectively
))когда у тебе вариант ...подписать не выгодный тебе договор или возможно остаться на год без работы ..в случаи если не подпишут новый договор , то я могу представить что "игроки" подписали нехотя ))) Хотя и понимаю...что они знали это !))Но раньше об этих условиях не было объявлено публично ...а теперь каждый желающий может сказать свое мнение )!
Про эти условия сразу после подписания была информация в прессе. Ну и насчёт подписания на невыгодных условиях - время ещё же ещё было. Сам факт локаута не отменяет сезон, и даже не обязательно сокращает. Думаю недовольства пойдут уже по ходу следующего сезона, когда кто-нибудь пропустит 18 игр и автоматически лишится шансов на награды.
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j_jms
Ответ Drinkinss
ну это в пользу молодых игроков - джа лука татум и т п. те кто постарше (леброн, стеф, КД) терь даже мимо олл-нба команд могут пролететь чтоли?
Наоборот, вместе с тем, что игроков первых пятерок, будут выбирать без позиций, это еще больше сузит круг претендентов на максималку, особенно с учетом изменений в правилах по потолку. Не сразу, но постепенно.
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Konstantin Gusack
Ответ Сергей Пузанков
Ставить молодым игрокам в пример Леброна - это классическая ошибка выжившего. А как быстро развалился Уэйд? А Ти-Мак? Аринаса вот недавно вспоминали. Может и Брэндон Рой бы ещё смог играть если б лоад менеджмент был в ходу. А Леброн может как раз быть хорошим контрпримером, т.к. начиная с 2014 года он в регулярках перестал играть на своей половине, считай половину игр он и отдыхал, вот и наиграл себе на 1421 игру. Но мало кто может себе позволить быть как Леброн, во всех смыслах.
С одной стороны да, а с другой: сколько у него матчей в плей-офф? А сколько финалов? Камон?! Если легально можно звёздам пропускать 15-17 игр в регулярке и показывать себя на пике в плей-офф - я только за!
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Dannizy
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Интересно, на сколько секунд выпустят игрока, чтобы тому засчитали 65 матчей? Джру Холидея как-то на минуту что ли выпустили для галочки
Бриджеса в последней игре регулярки выпустили в старте, через секунд 4-5 он сфолил и ушёл на скамейку до конца матча. У него там какой-то рекорд был по непрерывному участию в играх, 83 вроде. Видимо если в протоколе отметился(сфолил), то засчитывают за сыгранный матч
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si40w
Ответ Мурат Абдрахманов
тупо, лучше бы сделали в среднем не менее 20 минут
В среднем не катит. Смысл изменений именно заставить не пропускать матчи. А так можно было бы по 38-40 минут стандартно играть, и накапливать на пропуски. То же самое, как сейчас бы получилось
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Альф Третий
Ответ заблокированному пользователю
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Конечно, Йокич выступает на очень высоком уровне и с большой вероятностью будет претендовать на индивидуальные награды, если сыграет необходимое количество матчей и минут в следующем сезоне. Но пока что мы не знаем, как он и его команда выступят в новом сезоне. Будем следить за развитием событий!
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Пользователь заблокирован
Ответ blooooomka
Вот такие соглашение подходит игрокам - Дончич, Эмбиид. Можно пропустить важные матчи , чтоб не обделаться. Пару игр посидеть на микро травме ,не поиграть б2б, и тупо выдать максимум в 65 играх, для молодых игроков в этом нет проблем я считаю. Если хитро к этому подойти особенно в довольно сильной команде , можно не уставши стать МВП. Мда куда катиться лига. Учитываю контракты по 50+ лямов в год , хотя б 70 поставили игр, чтоб хоть как отработать контракт да и зрителей не огорчать, ну окей либо 65 матчей ( но по 30 минут за матч!). С каждым годом лига все мягче и слаще. Скоро будут одного оставлять около своего кольца ( кто умеет защищаться , а 4ом около чужого со стоять, зачем защита эта нужна. Я Дончич , не умею защищаться , зачем выдыхаться , я там у кольца постою или ближе к центру начитерю очки!
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si40w
Ответ Мурат Абдрахманов
я имел в виду, что должно быть сыграно указанное количество матчей, а среди них уже среднее время не менее 20 минут, типа в одном 40 сыграл, в другом, например, 10
А, ну так да, может и правильнее было бы
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Aleksey001
Ответ Van
-17 игр + 2 по 15 минут. В каких то играх дурака повалять минут по 21, 22. Тем, кому нужен лоад-менеджмент сверх этого, награду уже не особо нужны. Это ребята типа Какая, Дюранта - ветераны, которые уже получили свои гигантские контракты и сейчас борятся за гайки. А уж кто хочет награду, будут, наверное, стараться чуть больше. Кто знает, может они наиграют эти 65 игр, но где то вылетят на пару недель. Придется хотя бы в рамках этих 65 сильнее выкладываться.
Например, Дэвису Лоад нужен точно, а у него впереди ещё два контракта. Так что в сборные сезона он явно будет стремиться. Вопрос, как именно.
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blooooomka
Вот такие соглашение подходит игрокам - Дончич, Эмбиид. Можно пропустить важные матчи , чтоб не обделаться. Пару игр посидеть на микро травме ,не поиграть б2б, и тупо выдать максимум в 65 играх, для молодых игроков в этом нет проблем я считаю. Если хитро к этому подойти особенно в довольно сильной команде , можно не уставши стать МВП. Мда куда катиться лига. Учитываю контракты по 50+ лямов в год , хотя б 70 поставили игр, чтоб хоть как отработать контракт да и зрителей не огорчать, ну окей либо 65 матчей ( но по 30 минут за матч!). С каждым годом лига все мягче и слаще. Скоро будут одного оставлять около своего кольца ( кто умеет защищаться , а 4ом около чужого со стоять, зачем защита эта нужна. Я Дончич , не умею защищаться , зачем выдыхаться , я там у кольца постою или ближе к центру начитерю очки!
+7
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Адильхан Абдусаламов
А лучшие 6 должны как мвп проводить время на площадке?
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-1
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