Стали известны подробности нового правила Коллективного соглашения о минимальном пороге матчей, необходимых для попадания в претенденты на главные индивидуальные награды сезона.

Начиная со следующего сезона игроки НБА должны провести минимум 65 матчей, отыграв не менее 20 минут в каждом из них.

Предусмотрены послабления для игроков, вынужденных завершить сезон из-за травмы (62 матча), а также тех, кто не перешагнул планку в 20 минут за матч (дважды разрешено отыграть 15 минут).

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