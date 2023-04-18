Велимир Перасович: «Сделали только первый шаг — вся серия еще впереди»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после второй домашней победы над « » (68:59, 2-0) в полуфинальной серии плей-офф лиги ВТБ заявил, что вся борьба еще впереди.

«Нам было важно сохранить преимущество домашней площадки. Очень рады, что нам это удалось. Поздравляю своих ребят с победой и благодарю их за борьбу.

Ожидали, что этот матч получится совсем другим по сравнению с первой встречей. Это была типичная игра плей-офф, когда каждое набранное очко достается с трудом, защита преобладает над нападением, а борьба идет за каждый сантиметр площадки. Довольно непросто переломить ход такого матча, когда игра идет кость в кость.

В концовке показали настоящую борьбу, и удача оказалась на нашей стороне. Но мы сделали только первый шаг — вся серия еще впереди», – сказал Перасович.

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