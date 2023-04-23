Малкольм Брогдон: «Атланта – новая Мекка для баскетбола»
Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон заявил, что его родной город Атланта стал новой Меккой для баскетболистов.
«Атланта теперь действительно новая Мекка для баскетбола. У нас собираются лучшие молодые таланты.
Баскетбольная культура здесь значительно выросла, и я этим очень горжусь. Я тренируюсь здесь каждое лето, обычно в институте Джорджия Тек, и я горжусь тем, что профессионалы не из Атланты приезжают сюда тренироваться.
Это многое говорит о том, каким стал этот город. Люди хотят приезжать в этот город, потому что им здесь нравится», – сказал Брогдон.
Про это как раз Брогдон и говорит.