Малкольм Брогдон: «Атланта – новая Мекка для баскетбола»

Разыгрывающий « » заявил, что его родной город Атланта стал новой Меккой для баскетболистов.

« теперь действительно новая Мекка для баскетбола. У нас собираются лучшие молодые таланты.

Баскетбольная культура здесь значительно выросла, и я этим очень горжусь. Я тренируюсь здесь каждое лето, обычно в институте Джорджия Тек, и я горжусь тем, что профессионалы не из Атланты приезжают сюда тренироваться.

Это многое говорит о том, каким стал этот город. Люди хотят приезжать в этот город, потому что им здесь нравится», – сказал Брогдон.

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