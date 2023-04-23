Малкольм Брогдон: «Атланта – новая Мекка для баскетбола»

Теги Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Малкольм Брогдон Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Малкольм Брогдон заявил, что его родной город Атланта стал новой Меккой для баскетболистов.

«Атланта теперь действительно новая Мекка для баскетбола. У нас собираются лучшие молодые таланты.

Баскетбольная культура здесь значительно выросла, и я этим очень горжусь. Я тренируюсь здесь каждое лето, обычно в институте Джорджия Тек, и я горжусь тем, что профессионалы не из Атланты приезжают сюда тренироваться.

Это многое говорит о том, каким стал этот город. Люди хотят приезжать в этот город, потому что им здесь нравится», – сказал Брогдон.

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1 комментарий

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Кирилл
Тут только еще надо добавить, что сейчас в Атланте проходит турнир школьников от Найк, куда съезжаются топовые команды и школьники своего поколения.

Про это как раз Брогдон и говорит.
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