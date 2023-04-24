Джейсон Тейтум и Джейлен Браун набрали в сумме 62 очка в 4-м матче с «Атлантой»

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Дуэт «Бостона» Джейсон Тейтум – Джейлен Браун помог команде увеличить преимущество в серии первого раунда с «Атлантой» (129:121, 3-1).

В четвертом матче противостояния Тейтум и Браун набрали на двоих 62 очка.

На счету Джейсона 31 очко, 6 подборов и 4 передачи. Джейлен набрал 31 очко, 4 подбора и 3 передачи.

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