Дуэт « » – помог команде увеличить преимущество в серии первого раунда с «Атлантой» (129:121, 3-1).

В четвертом матче противостояния Тейтум и Браун набрали на двоих 62 очка.

На счету Джейсона 31 очко, 6 подборов и 4 передачи. Джейлен набрал 31 очко, 4 подбора и 3 передачи.

Д’Анджело Расселл – снова в старте «Лейкерс». В 2016-м он подставил партнера, испохабил последний сезон Кобе и стал изгоем