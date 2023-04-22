«Пытался завести команду». Донован Митчелл накричал на партнеров во время тайм-аута

Атакующий защитник « » после 3-го матча серии первого раунда плей-офф против « » (79:99, 1-2) объяснил инцидент в третьей четверти, когда он накричал на партнеров по команде во время тайм-аута.

«Просто пытался завести команду. Это была жесткая, грубая, агрессивная игра, и очевидно, что у нас не шел бросок. Но самое главное, что мы пытались бороться в концовке.

Лидерство проявляется по-разному, – сказал Митчелл.

На телах игроков НБА – огромные красные следы. Они что, ставят банки? На самом деле – да