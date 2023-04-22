«Пытался завести команду». Донован Митчелл накричал на партнеров во время тайм-аута

Теги Кливленд Нью-Йорк НБА видео НБА плей-офф Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл после 3-го матча серии первого раунда плей-офф против «Нью-Йорка» (79:99, 1-2) объяснил инцидент в третьей четверти, когда он накричал на партнеров по команде во время тайм-аута.

«Просто пытался завести команду. Это была жесткая, грубая, агрессивная игра, и очевидно, что у нас не шел бросок. Но самое главное, что мы пытались бороться в концовке.

Лидерство проявляется по-разному, – сказал Митчелл.

На телах игроков НБА – огромные красные следы. Они что, ставят банки? На самом деле – да

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5 комментариев

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Caracalla
Проклятый Кевин Лав портит одновременно и защиту, и атаку, без него всё сразу полетит, да-да.
+6
0
+6
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Максим Макеев
в атаке только он один в кавс и играет
заслуженый крик
+3
0
+3
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Алексей Зиновьев
Пока Гарленд будет выдавать 4/21, будет тяжеловато Кливленду, конечно. Во второй игре он собрался, посмотрим, что будет в четвëртой
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Swhat
Ответ Caracalla
Проклятый Кевин Лав портит одновременно и защиту, и атаку, без него всё сразу полетит, да-да.
И какие минуты у него были до выкупа контракта ?
0
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kaissa
Ответ Swhat
И какие минуты у него были до выкупа контракта ?
Неважно. В ПО опыт многое решает.
В том числе и вне площадки...
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