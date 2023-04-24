Центровой « » повторил личный рекорд результативности в плей-офф в четвертом матче с «Миннесотой» (108:114 ОТ, 3-1).

Йокич набрал 43 очка, реализовав за 39 минут 15 из 26 с игры.

В активе серба также 11 подборов, 6 передач и 2 перехвата.

Йокич стал 5-м игроком в истории плей-офф НБА, который набрал за матч как минимум 40 очков, 10 подборов и 5 передач, реализовав 5 и более 3-очковых.

Ранее подобное удавалось Леброну Джеймсу (5 раз), Расселлу Уэстбруку (3), Кевину Дюрэнту и Джамалу Мюррэю.

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров