36+7+5+3 от Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от третьего поражения в серии с «Денвером»

Теги Денвер Миннесота НБА видео НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком третьего матча серии с «Денвером» (111:120, 0-3).

Эдвардс набрал 36 очков при 10 из 22 с игры за 44 минуты.

В активе Энтони также 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата.

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3 комментария

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Azamat Abdukadyroff
От поражения может спасти только победа
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BVB82
Ответ Super Objectively
что за судейство (( какой то треш ....у Миньки 35 штрафных бросков .... в денвера 13.... и 0 штрафных бросков у Йокича )) ну конечно ... есть тысячу способов остановить одного из лучших игроков лиги)))) пока это ПО ....судейство это самый большой косяк
Ну на самом деле, то что сегодня свистели на Эдвардсе, должны на нем свистеть регулярно.
Просто он еще не дошел до того статуса, что бы на нем свистели все фолы, не говоря уж о малейшем воздухе рядом с телом, как это происходит в случае с Морантом тем же.
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