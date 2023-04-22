36+7+5+3 от Энтони Эдвардса не спасли «Миннесоту» от третьего поражения в серии с «Денвером»
Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал самым результативным игроком третьего матча серии с «Денвером» (111:120, 0-3).
Эдвардс набрал 36 очков при 10 из 22 с игры за 44 минуты.
В активе Энтони также 7 подборов, 5 передач и 3 перехвата.
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