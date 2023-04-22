Центровой « » отметил игру одноклубника , который вернулся в плей-офф после разрыва крестообразной связки колена.

В третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0) Мюррэй набрал 18 очков, 6 подборов и 9 передач.

«Джамал Мюррэй сейчас играет лучше, чем в «пузыре». Да, возможно, тогда он набирал больше очков. Но мне нравится его нынешняя энергия, сейчас она значительно лучше. Его лидерские качества. Уровень концентрации на игре на гораздо более высоком уровне», – заявил серб.

В плей-офф-2020 в Орландо Мюррэй набирал 26,5 очка, 4,8 подбора и 6,6 передачи за игру.

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