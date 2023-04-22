Никола Йокич: «Джамал Мюррэй сейчас играет лучше, чем в «пузыре»
Центровой «Денвера» Никола Йокич отметил игру одноклубника Джамала Мюррэя, который вернулся в плей-офф после разрыва крестообразной связки колена.
В третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0) Мюррэй набрал 18 очков, 6 подборов и 9 передач.
«Джамал Мюррэй сейчас играет лучше, чем в «пузыре». Да, возможно, тогда он набирал больше очков. Но мне нравится его нынешняя энергия, сейчас она значительно лучше. Его лидерские качества. Уровень концентрации на игре на гораздо более высоком уровне», – заявил серб.
В плей-офф-2020 в Орландо Мюррэй набирал 26,5 очка, 4,8 подбора и 6,6 передачи за игру.
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В прошлом матче 5 человек больше 11 очков, и опять выиграли подбор
В первом матче 6 человек больше 13 очков, и снова выигранный щит
А точно у Йокича слабые партнеры?
Куда уж команднее.)))
Но Йокич не просто раздает передачи - он еще и системообразующий игрок...
А вообще да, это просто игроки немного разных ролей)