Никола Йокич: «Джамал Мюррэй сейчас играет лучше, чем в «пузыре»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Джамал Мюррэй Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич отметил игру одноклубника Джамала Мюррэя, который вернулся в плей-офф после разрыва крестообразной связки колена.

В третьем матче серии с «Миннесотой» (120:111, 3-0) Мюррэй набрал 18 очков, 6 подборов и 9 передач.

«Джамал Мюррэй сейчас играет лучше, чем в «пузыре». Да, возможно, тогда он набирал больше очков. Но мне нравится его нынешняя энергия, сейчас она значительно лучше. Его лидерские качества. Уровень концентрации на игре на гораздо более высоком уровне», – заявил серб.

В плей-офф-2020 в Орландо Мюррэй набирал 26,5 очка, 4,8 подбора и 6,6 передачи за игру.

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10 комментариев

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ygcn5c2ty9
Ответ Ужратый Гусениц
Вот сегодня у Денвера 6 человек набрали больше 12 очков, выиграли подбор у двух башен из Миньки В прошлом матче 5 человек больше 11 очков, и опять выиграли подбор В первом матче 6 человек больше 13 очков, и снова выигранный щит А точно у Йокича слабые партнеры?
у Йокича 27 передач за 3 игры, при том что разыгрывающий Джамал. Может он просто делает их сильнее?)
+19
-3
+16
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Ужратый Гусениц
Ответ ygcn5c2ty9
у Йокича 27 передач за 3 игры, при том что разыгрывающий Джамал. Может он просто делает их сильнее?)
ну так и у Джамала 22 передачи, и блоков например больше, чем у Йокича, и перехватов. Он не делает команду сильнее?
+9
-2
+7
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Алексей Зиновьев
Да Денвер сейчас весь сильным выглядит. Мюррей и Портер просто рвут
+5
0
+5
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Алексей Белов
Ответ xamer 9
Речь про то, что основной разыгрывающий делает меньше передач, чем первая опция в атаке. Когда Джамал ничего придумать не может - придумывает серб, причём с большой эффективностью - по сезону на 9,8 передач 3,6 потерь, из которых 1,5 потери при собственных атаках, а не передачах.
Так наоборот же. Основной разыгрывающий там Йокич как раз. А Джамал работает вторым темпом или номером.
+2
0
+2
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Чубака из половины Шака
Ответ Алексей Зиновьев
Да Денвер сейчас весь сильным выглядит. Мюррей и Портер просто рвут
Ну пока они рвут беспомощную Миннесоту.
+2
-1
+1
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Ужратый Гусениц
Вот сегодня у Денвера 6 человек набрали больше 12 очков, выиграли подбор у двух башен из Миньки
В прошлом матче 5 человек больше 11 очков, и опять выиграли подбор
В первом матче 6 человек больше 13 очков, и снова выигранный щит
А точно у Йокича слабые партнеры?
+7
-7
0
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ygcn5c2ty9
Ответ Ужратый Гусениц
ну так и у Джамала 22 передачи, и блоков например больше, чем у Йокича, и перехватов. Он не делает команду сильнее?
А я говорил, что Джамал не делает команду сильнее?)
0
0
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kaissa
Ответ ygcn5c2ty9
у Йокича 27 передач за 3 игры, при том что разыгрывающий Джамал. Может он просто делает их сильнее?)
Луни 9 передач и 20 подборов.
Куда уж команднее.)))
Но Йокич не просто раздает передачи - он еще и системообразующий игрок...
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ygcn5c2ty9
Ответ kaissa
Луни 9 передач и 20 подборов. Куда уж команднее.))) Но Йокич не просто раздает передачи - он еще и системообразующий игрок...
Ну Йокича и Гобера закрывает 3 игру подряд, в том числе и на подборах
А вообще да, это просто игроки немного разных ролей)
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