Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА с линейкой 25+10+5 в первых 50 матчах плей-офф в карьере

Звездный центровой « » добился исторического достижения в первых 50 матчах плей-офф своей карьеры.

2-кратный MVP закончил матч с «Миннесотой» (122:113, 2-0) с 27 очками, 9 подборами и 9 передачами.

Йокич набирает в среднем 26,2 очка, 11,5 подбора и 6,4 передачи в первых 50 матчах плей-офф.

Таким образом, он стал первым игроком в истории с линейкой 25+10+5 в первых 50 играх на вылет, передает ESPN Stats and Info.

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