Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА с линейкой 25+10+5 в первых 50 матчах плей-офф в карьере
Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич добился исторического достижения в первых 50 матчах плей-офф своей карьеры.
2-кратный MVP закончил матч с «Миннесотой» (122:113, 2-0) с 27 очками, 9 подборами и 9 передачами.
Йокич набирает в среднем 26,2 очка, 11,5 подбора и 6,4 передачи в первых 50 матчах плей-офф.
Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА с линейкой 25+10+5 в первых 50 играх на вылет, передает ESPN Stats and Info.
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еще он первый игрок с линейкой 25-11-5 в первых 50 играх плэй-офф
ну и конечно же, он первый игрок с линейкой 26-11-6 в первых 50 играх плэй-офф
25-11-6
26-10-6
26-10-5
26-11-5
=)