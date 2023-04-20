Никола Йокич стал первым игроком в истории НБА с линейкой 25+10+5 в первых 50 матчах плей-офф в карьере

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич добился исторического достижения в первых 50 матчах плей-офф своей карьеры.

2-кратный MVP закончил матч с «Миннесотой» (122:113, 2-0) с 27 очками, 9 подборами и 9 передачами.

Йокич набирает в среднем 26,2 очка, 11,5 подбора и 6,4 передачи в первых 50 матчах плей-офф.

Таким образом, он стал первым игроком в истории НБА с линейкой 25+10+5 в первых 50 играх на вылет, передает ESPN Stats and Info.

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5 комментариев

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Ramin Mamedov
также Йокич первый игрок с линейкой 25-10-6 в первых 50 играх плэй-офф
еще он первый игрок с линейкой 25-11-5 в первых 50 играх плэй-офф
ну и конечно же, он первый игрок с линейкой 26-11-6 в первых 50 играх плэй-офф
+27
-1
+26
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Руслан Султанов
Колян хорош, в этом сезоне ещё и партнёры помаюг в соло как показало время не вытинишь!
+6
-1
+5
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vy-sta-kre
Видно, как Йокича беспокоит правая (бросковая!) кисть. Ограничивает его и на подборе, и в бросках. И при этом он сегодня набрал 27.
+4
0
+4
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xamer 9
Ответ Ramin Mamedov
также Йокич первый игрок с линейкой 25-10-6 в первых 50 играх плэй-офф еще он первый игрок с линейкой 25-11-5 в первых 50 играх плэй-офф ну и конечно же, он первый игрок с линейкой 26-11-6 в первых 50 играх плэй-офф
Как же так! вы забыли еще 4 линейки, в которых он первый!
25-11-6
26-10-6
26-10-5
26-11-5
=)
+2
-1
+1
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Вадим Дзахоев
Ответ Ramin Mamedov
также Йокич первый игрок с линейкой 25-10-6 в первых 50 играх плэй-офф еще он первый игрок с линейкой 25-11-5 в первых 50 играх плэй-офф ну и конечно же, он первый игрок с линейкой 26-11-6 в первых 50 играх плэй-офф
Подгоном под статистику в НБА обожают заниматься, конечно
0
0
0
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