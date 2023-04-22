Маркус Смарт может пропустить 4-й матч из-за ушиба копчика

Теги травмы Бостон Атланта НБА НБА плей-офф Маркус Смарт Баскетбол

Разыгрывающий «Бостона» Маркус Смарт может пропустить 4-й матч серии первого раунда плей-офф против «Атланты» (2-1) из-за ушиба копчика.

Смарт травмировался, жестко упав во время четвертой четверти 3-го матча (122:130). Защитник провел один из лучших матчей в этом сезоне, набрав 24 очка, 8 передач, 3 подбора и 3 перехвата.

Смарт признался, что не уверен, будет ли он играть завтра. «Но я в порядке, относительно говоря», – сказал защитник.

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2 комментария

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mqh9pzrxgf
Возможно это будет плюс для Бостона, Уайт Браун Тейтум Хорф и Роб нужнее в старте щас, ибо последнюю игру проиграли по подборам
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RayRay
Ответ mqh9pzrxgf
Возможно это будет плюс для Бостона, Уайт Браун Тейтум Хорф и Роб нужнее в старте щас, ибо последнюю игру проиграли по подборам
Да уж, 20 подборов уступили )
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