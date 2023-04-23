Алексей Сутормин: «Не исключаю, что в серии «Зенит» – УНИКС все решится в Питере»

Теги Зенит УНИКС Зенит Единая лига ВТБ Алексей Сутормин Баскетбол

Игрок футбольного «Зенита» Алексей Сутормин поделился впечатлениями от четвертого матча полуфинальной серии плей‑офф Единой лиги ВТБ «Зенит» — УНИКС (104:77, 2-2) и предположил, что противостояние может завершится в Санкт-Петербурге.

«Отличный матч. У «Зенита» многое получалось в атаке, пробили рубеж в 100 очков. Много «трешек» забили. Заслуженная победа, порадовали и себя, и болельщиков. Главное, чтобы не все мячи были сегодня растрачены — надеюсь, у ребят и дальше будет такая же результативность, а команда выйдет в финал.

Вы точно предсказали счет предыдущей серии «Зенита» с МБА. Сейчас рискнете сделать прогноз?

Сейчас это объективно сделать несколько сложнее. Посмотрим, как сложится ближайшая игра в Казани. Но не исключаю, что все решится здесь, в Питере», — сказал Сутормин «Матч ТВ».

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3 комментария

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Игорь Удалов
Это тот, который за полтос?
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Валерий Охотин
Ответ Arturitto
Самый дорогой футболист в истории футбольного Зенита и в баскетболе разбирается.
Когда и где смеяться? Что то по новее есть ?
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