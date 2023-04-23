«Зенит» обновил рекорд сезона по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 19

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«Зенит» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (104:77, 2-2) реализовал 19 из 31 из-за дуги (61,3%), обновив рекорд сезона по количеству точных трехочковых в одном матче.

На счету Трента Фрэйзера – 6 из 8 дальних бросков, у Адриена Мормана – 4 из 5,  у Томаса Эртеля – 4 из 6, у Калеба Хоумсли – 3 из 5.

Пятый матч серии состоится в среду в Казани.

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5 комментариев

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Додик Аксель
Сегодня у Зенита трюхи косяком летели в корзину УНИКСа.
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Дмитрий9779
Ответ Додик Аксель
Сегодня у Зенита трюхи косяком летели в корзину УНИКСа.
Благодаря этому и сотню пробили.
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Додик Аксель
Ответ Дмитрий9779
Благодаря этому и сотню пробили.
Без них безусловно не было такой результативности и отрыва в очках. У Серёги Карасёва прицел сбился уже которую игру трюхи у него не залетают. В Казани тяжело придётся, если будет низкий процент попадания.
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Дмитрий9779
Ответ Додик Аксель
Без них безусловно не было такой результативности и отрыва в очках. У Серёги Карасёва прицел сбился уже которую игру трюхи у него не залетают. В Казани тяжело придётся, если будет низкий процент попадания.
По сезону частенько проваливаем какую-нибудь четверть, набираем в ней 5-7 очков и проигрываем матч,сегодня молодцы.Карасев снайпер как бы,может прорвёт.
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Додик Аксель
Ответ Дмитрий9779
По сезону частенько проваливаем какую-нибудь четверть, набираем в ней 5-7 очков и проигрываем матч,сегодня молодцы.Карасев снайпер как бы,может прорвёт.
Вот как раз надо в Казани, чтобы прорвало и одну игру зацепить. Этот состав не стабильный, много ошибаются.
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