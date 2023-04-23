«Зенит» обновил рекорд сезона по количеству трехочковых попаданий в одном матче – 19

«Зенит» в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (104:77, 2-2) реализовал 19 из 31 из-за дуги (61,3%), обновив рекорд сезона по количеству точных трехочковых в одном матче.

На счету Трента Фрэйзера – 6 из 8 дальних бросков, у Адриена Мормана – 4 из 5, у Томаса Эртеля – 4 из 6, у Калеба Хоумсли – 3 из 5.

Пятый матч серии состоится в среду в Казани.

«Локо» шокировал всех, «Зенит» показал, чем удивит УНИКС в Питере. Полуфиналы Лиги ВТБ – 🔥