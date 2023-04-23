Михаил Кулагин: «Постараемся исправить ошибки и показать свою лучшую игру в Казани»

Защитник УНИКСа Михаил Кулагин после поражения от « » в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ (77:104, 2-2) отметил, что казанская команда сохраняет преимущество домашней площадки и постарается дома показать свою лучшую игру.

«Безусловно, это печально и обидно, что проиграли два матча на выезде. Но у нас все так же остается преимущество домашней площадки.

Во второй половине стали допускать очень много ошибок в нападении и защите. Это позволило «Зениту» оторваться, и мы уже не смогли их догнать. Постараемся исправить свои ошибки и показать свою лучшую игру в Казани», – сказал Кулагин.

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