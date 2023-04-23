Трей Томпкинс выбыл до конца сезона из-за травмы ноги («Свободный агент»)

Тяжелый форвард « » Трей Томпкинс больше не сыграет в нынешнем сезоне Лиги ВТБ из-за травмы ноги, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Согласно источнику, американец пропустит как минимум месяц.

Главный тренер «Зенита» после 4-го матча полуфинальной серии плей-офф против УНИКСа (104:77, 2-2) подтвердил, что Томпкинс не сыграет в ближайших матчах.

— За исключением тех, кто играл в двух последних матчах, могут ли игроки, оставшиеся на скамейке, сыграть в следующих матчах? ?

— Томпкинс, скорее всего, нет. У него травма, и мы вряд ли увидим его на паркете в ближайших встречах.

В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Томпкинс набирал 9,3 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.

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