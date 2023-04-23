Трей Томпкинс выбыл до конца сезона из-за травмы ноги («Свободный агент»)
Тяжелый форвард «Зенита» Трей Томпкинс больше не сыграет в нынешнем сезоне Лиги ВТБ из-за травмы ноги, сообщает Telegram-канал «Свободный агент».
Согласно источнику, американец пропустит как минимум месяц.
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после 4-го матча полуфинальной серии плей-офф против УНИКСа (104:77, 2-2) подтвердил, что Томпкинс не сыграет в ближайших матчах.
— За исключением тех, кто играл в двух последних матчах, могут ли игроки, оставшиеся на скамейке, сыграть в следующих матчах? Трей Томпкинс?
— Томпкинс, скорее всего, нет. У него травма, и мы вряд ли увидим его на паркете в ближайших встречах.
В нынешнем сезоне Лиги ВТБ Томпкинс набирал 9,3 очка и 4,1 подбора в среднем за матч.
«Локо» шокировал всех, «Зенит» показал, чем удивит УНИКС в Питере. Полуфиналы Лиги ВТБ – 🔥
1 комментарий