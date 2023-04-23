Виктор Вембаньяма о величайшем игроке в истории: «Моя цель — победить. Это аргумент в пользу Майкла Джордана»
Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма поделился своим мнением о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.
«Я долгое время считал, что лучший баскетболист в истории — это Леброн. Но когда я говорю себе, что моя цель — победить, это становится дополнительным аргументом в пользу Майкла Джордана», – сказал 19-летний французский форвард.
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