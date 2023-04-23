Виктор Вембаньяма о величайшем игроке в истории: «Моя цель — победить. Это аргумент в пользу Майкла Джордана»

Теги Майкл Джордан Леброн Джеймс НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 Виктор Вембаньяма поделился своим мнением о том, кто является величайшим игроком в истории НБА.

«Я долгое время считал, что лучший баскетболист в истории — это Леброн. Но когда я говорю себе, что моя цель — победить, это становится дополнительным аргументом в пользу Майкла Джордана», – сказал 19-летний французский форвард.

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
quznez
контракт с линейкой Джордан этому мусьё.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ quznez
контракт с линейкой Джордан этому мусьё.
Так Вембу же уже ZaSport подписал.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Зацеров
Ответ lavandil
что-то рано он решил повыделываться на леброна
Не дождался того самого времени
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий