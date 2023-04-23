Виктор Вембаньяма о величайшем игроке в истории: «Моя цель — победить. Это аргумент в пользу Майкла Джордана»

Главный претендент на 1-й номер драфта-2023 поделился своим мнением о том, кто является величайшим игроком в истории .

«Я долгое время считал, что лучший баскетболист в истории — это . Но когда я говорю себе, что моя цель — победить, это становится дополнительным аргументом в пользу », – сказал 19-летний французский форвард.

«Думаю не о Вембаньяме, а как защищаться против Карри». Скута Хендерсона считают выбором надежнее французского чуда света