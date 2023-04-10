Определились главные претенденты на выбор под первым номером на драфте НБА 2023

В воскресенье завершился регулярный чемпионат-2022/23 .

Финальные позиции команд определяют вероятность получения организацией права выбора первыми на драфте НБА. Центровой «Метрополитана» является главным претендетом на первый пик в текущем году.

Вероятность получения 1-го общего выбора в лотерее драфта НБА:

1. «Детройт» – 14 %

« » – 14 %

« » – 14%

2. «Шарлотт» – 12,5%

3. « » – 10,5%



4. «Орландо» – 9%

5. «Вашингтон» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)

«Индиана» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)

6. «Юта» – 4,5%

7. «Даллас» – 3%

Лотерея драфта НБА пройдет во вторник, 16 мая, в городе Чикаго.

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