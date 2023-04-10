Определились главные претенденты на выбор под первым номером на драфте НБА 2023

Теги Шарлотт Даллас Детройт Хьюстон Индиана Орландо Портленд Сан-Антонио НБА Вашингтон Юта Виктор Вембаньяма Баскетбол

В воскресенье завершился регулярный чемпионат-2022/23 НБА.

Финальные позиции команд определяют вероятность получения организацией права выбора первыми на драфте НБА. Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма является главным претендетом на первый пик в текущем году.

Вероятность получения 1-го общего выбора в лотерее драфта НБА:

1. «Детройт» – 14 %

«Сан-Антонио» – 14 %

«Хьюстон» – 14%

2. «Шарлотт» – 12,5%

3. «Портленд» – 10,5%

4. «Орландо» – 9%

5. «Вашингтон» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)

«Индиана» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)

6. «Юта» – 4,5%

7. «Даллас» – 3%

Лотерея драфта НБА пройдет во вторник, 16 мая, в городе Чикаго.

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9 комментариев

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Super Objectively
Лотерея драфта НБА пройдет во вторник, 16 мая ))написал так ..как будто это завтра ))))
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TurboMen
вот забавно будет если Вембу возьмёт Даллас
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Канал 4еlove4inы YT
Будет очень интересно понаблюдать за портлендом если им выпадет 1 пик и они пикнут Вембу
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Vovanik
Ответ sfilatov13
Вембаньяма будет в Орландо
Я ставлю на Хьюстон
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Forza
Интересно, что в результате, скорее всего, первый пик уйдет ни Детройту, ни СА, ни Хьюстону. То есть, у Витька есть очень хороший шанс оказаться и в уже почти готовой команде. Будет прикольно, если они с ним уже в первый год будут в плей-офф играть
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Южанин78
Вембаньяма ,конечно, хорошо, но я бы выбрал Скута Хендерсона.
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Nightyork97
Про Витька мечтать только, но вот топ 4 забрать было бы подарком.
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rabindradat
Кьюбан Баньяму заберет в рабство...по жеребьевке
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sfilatov13
Вембаньяма будет в Орландо
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