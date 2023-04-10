Определились главные претенденты на выбор под первым номером на драфте НБА 2023
В воскресенье завершился регулярный чемпионат-2022/23 НБА.
Финальные позиции команд определяют вероятность получения организацией права выбора первыми на драфте НБА. Центровой «Метрополитана» Виктор Вембаньяма является главным претендетом на первый пик в текущем году.
Вероятность получения 1-го общего выбора в лотерее драфта НБА:
1. «Детройт» – 14 %
«Сан-Антонио» – 14 %
«Хьюстон» – 14%
2. «Шарлотт» – 12,5%
3. «Портленд» – 10,5%
4. «Орландо» – 9%
5. «Вашингтон» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)
«Индиана» – 7,5% или 6% (определяется жеребьевкой)
6. «Юта» – 4,5%
7. «Даллас» – 3%
Лотерея драфта НБА пройдет во вторник, 16 мая, в городе Чикаго.
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