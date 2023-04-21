Главный претендент на первый номер драфта 2023 официально выставил свою кандидатуру.

Французский центровой предыдущий сезон провел в «Метрополитане».

В 29 матчах сезона-2022/23 чемпионата Франции Вембаньяма в среднем набирал 21,4 очка, 9,9 подбора и 3,1 блока.

За 32,2 минуты игрового времени он реализует 47% бросков с игры, 30% из-за дуги и 84% с линии.

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