Виктор Вембаньяма выставил свою кандидатуру на драфт НБА
Главный претендент на первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма официально выставил свою кандидатуру.
Французский центровой предыдущий сезон провел в «Метрополитане».
В 29 матчах сезона-2022/23 чемпионата Франции Вембаньяма в среднем набирал 21,4 очка, 9,9 подбора и 3,1 блока.
За 32,2 минуты игрового времени он реализует 47% бросков с игры, 30% из-за дуги и 84% с линии.
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