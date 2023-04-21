Виктор Вембаньяма выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Теги НБА драфт НБА Виктор Вембаньяма Баскетбол

Главный претендент на первый номер драфта НБА 2023 Виктор Вембаньяма официально выставил свою кандидатуру.

Французский центровой предыдущий сезон провел в «Метрополитане».

В 29 матчах сезона-2022/23 чемпионата Франции Вембаньяма в среднем набирал 21,4 очка, 9,9 подбора и 3,1 блока.

За 32,2 минуты игрового времени он реализует 47% бросков с игры, 30% из-за дуги и 84% с линии.

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25 комментариев

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Алексей Краснов
Давай, Витя, удиви нас. Покажи что-то, доселе не виденное.
+23
-2
+21
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Tim Timson
Ответ Super Objectively
Вот бы было забавно если бы он .. посмотрев список команд у кого больше шансов в лотерее ...еще год задержался бы в Европе )))
список бы и в следующем году тогда был такой же)
+17
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+17
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Tim Timson
Ответ Сергей Пузанков
Трёшка не очень, особенно учитывая что в Европе она ближе.
у Дончича было в последнем сезоне в Реале 29 трешка и 14 очков)
+9
0
+9
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Данил Мысак
Подскажите пожалуйста как кандидатуру выставить? Думаю что меня выберут раньше Виктора (штрафные бросаю лучше Бена Симмона, бегаю быстрее Шака, Жму лёжа больше Дюранта, махаю полотенцем активнее Танасиса)
+12
-3
+9
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mibX
Очередной "Unicorn". Только не особо верится в его успех. После Дэвиса никто из первых номеров драфта так и не стал лицом лиги. А меж тем прошло уже 11 лет
+10
-6
+4
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Правая нога Дрэймонда Грина
Ответ mibX
Очередной "Unicorn". Только не особо верится в его успех. После Дэвиса никто из первых номеров драфта так и не стал лицом лиги. А меж тем прошло уже 11 лет
Пожалуй у Эдвардса хорошие шансы им стать, но Таунс прям усиленно ему мешает
+3
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quznez
Ответ Сергей Пузанков
Трёшка не очень, особенно учитывая что в Европе она ближе.
У Эмбида в универе трёха была 20% и стата 11-8 и слабый штраф.
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Курье Хамес
неожиданно максимально
+2
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Nikita Dorodenko
Ответ mibX
Очередной "Unicorn". Только не особо верится в его успех. После Дэвиса никто из первых номеров драфта так и не стал лицом лиги. А меж тем прошло уже 11 лет
А Дэвис как будто бы стал..
+3
-1
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duberry
Ответ serginn
Вот он, кто поднимет Детройт из руин!!!)
Стартовый состав из центров НБА ещё не видела!
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Mikael Rikhard
за 10 последних лет драфта только Эдвардс реально оправдывает 1 номер
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serginn
Вот он, кто поднимет Детройт из руин!!!)
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sanya_xl
Шок!
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kolyan#15
А вот реально, опять единорог. А кто стал из предыдущих звездой? ТОП-3?
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Mikael Rikhard
новый травмат подъехал
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Марсель Объелся
Перспективный паренек
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jonnysilverhand01
Ответ Алексей Краснов
Давай, Витя, удиви нас. Покажи что-то, доселе не виденное.
Удивит, если будет разыгрывающим 😂
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udod
стабильно играет больше получаса и не ломается
уже хорошо
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Джонни-массажист
Скорее всего у Джордана в Шарлотт окажется
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Super Objectively
Вот бы было забавно если бы он .. посмотрев список команд у кого больше шансов в лотерее ...еще год задержался бы в Европе )))
+3
-3
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mibX
Ответ Nikita Dorodenko
А Дэвис как будто бы стал..
Дэвис был невероятно хорош в НОП, но потом начались травмы. Потом скомканный последний год перед обменом. Тем не менее он выиграл чемпионат и только потом снизил к себе требования. До этого момента, то есть на протяжении 8 лет он определенно был одним из лучших игроков Лиги и её лицом. То, что последние 2 года он редко показывает себя не может нивелировать того, что было до этого. И даже сейчас из тех, кто был выбран после него, почти никто не достиг того уровня, который он хоть не так часто, но показывает, за исключением буквально 3-4 человек.
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Никола Тесла
Ответ LBJ236
1-ый пик так то
По традиции 1 номера с хорошими карьерами ломаются в первых двух сезонах
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LBJ236
1-ый пик так то
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