Станислав Еремин о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Не стоит ждать решений в нашу пользу от международных организаций»

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал решение исполкома ФИБА о недопуске сборной России к предквалификационному турниру Одимпиады‑2024.

«Конечно, это было ожидаемо, не стоит ждать каких-то положительных решений от международных организаций в нашу пользу. Я думаю, что мы в этой изоляции будем находиться достаточно продолжительное время, не один год.

Нам нужно делать все, чтобы наш баскетбол не останавливался в развитии, хотя то, что мы не участвуем на чемпионатах Европы, мира, в Олимпийских играх не идет на пользу как нам, так и мировому спорту. Даже если бы спортивные чиновники ФИБА приняли бы другое решение, я думаю, большинство национальных федераций бойкотировали бы его», - сказал Еремин.

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