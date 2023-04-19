Станислав Еремин о недопуске сборной России к Олимпиаде-2024: «Не стоит ждать решений в нашу пользу от международных организаций»

Теги Станислав Еремин сборная России чемпионат России РФБ олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Заслуженный тренер России Станислав Еремин прокомментировал решение исполкома ФИБА о недопуске сборной России к предквалификационному турниру Одимпиады‑2024.

«Конечно, это было ожидаемо, не стоит ждать каких-то положительных решений от международных организаций в нашу пользу. Я думаю, что мы в этой изоляции будем находиться достаточно продолжительное время, не один год.

Нам нужно делать все, чтобы наш баскетбол не останавливался в развитии, хотя то, что мы не участвуем на чемпионатах Европы, мира, в Олимпийских играх не идет на пользу как нам, так и мировому спорту. Даже если бы спортивные чиновники ФИБА приняли бы другое решение, я думаю, большинство национальных федераций бойкотировали бы его», - сказал Еремин.

10 самых ярких игроков российской молодежки

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий