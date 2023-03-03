Факундо Кампаццо дебютировал за «Црвену Звезду» в Евролиге
Разыгрывающий Факундо Кампаццо в четверг дебютировал за «Црвену Звезду» в Евролиге.
В матче с «Баварией» (80:87) Кампаццо набрал 16 очков и 7 передач.
«Црвена Звезда» смогла официально добавить Кампаццо в заявку команды в Евролиге после более чем двухмесячного ожидания.
Финансовая комиссия Евролиги ранее наложила санкции на «Црвену Звезду» за серьезные нарушения правил финансовой стабильности и фейр-плей (FSFPR). Белградскому клубу было запрещено регистрировать новых игроков и тренеров до 28 февраля 2023 года.
«Я очень рад снова сыграть в Евролиге. Но, если честно, это мало что значит, если нам не удалось победить. У нас командный вид спорта, когда вы побеждаете, все радуются. Нам нужно поработать над этим», – заявил аргентинец.
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