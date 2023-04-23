Джа Морэнт считает, что Диллона Брукса удалили из-за его репутации

Теги Леброн Джеймс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Джа Морэнт Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что репутация форварда Диллона Брукса сыграла ключевую роль в удалении за неспортивный фол второй степени в эпизоде в Леброном Джеймсом.

Морэнт начал с вопроса о вероятной дисквалификации Брукса на следующую игру команды.

«Учитывая то, как они обращаются с Диллоном, я, честно говоря, не удивлюсь, если так и будет.

Мне кажется, что его удалили из-за предыдущих конфликтов. Если вы посмотрите повтор момента, он действительно тянулся к мячу. Леброн просто завел его за спину.

Очевидно, что он попал в не самое удачное место для мужчины. Ну так дайте просто неспортивный. Совсем не согласен с удалением,», – сказал Морэнт на послематчевой пресс-конференции.

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4 комментария

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Daniel Fox
Брукс сам себе создал такую репетицию , как и Беверли. Самое что забавное , что люди вроде Кавая , Холидея и Лопеза делают молча тоже самое но в десять раз лучше
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quznez
количество случайностей именно в плове говорит об их неслучайности. "Леброн просто завёл его за спину" и, Рафик тут как тут, но как обычно не вуиновуат.
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Djoyin
Дурную репутацию создать не сожно, была бы дурь в голове
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Додик Аксель
У Брукса такая репутация, что лучше её потерять...
+1
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