Джа Морэнт считает, что Диллона Брукса удалили из-за его репутации
Звездный разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт считает, что репутация форварда Диллона Брукса сыграла ключевую роль в удалении за неспортивный фол второй степени в эпизоде в Леброном Джеймсом.
Морэнт начал с вопроса о вероятной дисквалификации Брукса на следующую игру команды.
«Учитывая то, как они обращаются с Диллоном, я, честно говоря, не удивлюсь, если так и будет.
Мне кажется, что его удалили из-за предыдущих конфликтов. Если вы посмотрите повтор момента, он действительно тянулся к мячу. Леброн просто завел его за спину.
Очевидно, что он попал в не самое удачное место для мужчины. Ну так дайте просто неспортивный. Совсем не согласен с удалением,», – сказал Морэнт на послематчевой пресс-конференции.
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