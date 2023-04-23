Джа Морэнт считает, что Диллона Брукса удалили из-за его репутации

Звездный разыгрывающий « » считает, что репутация форварда сыграла ключевую роль в удалении за неспортивный фол второй степени в эпизоде в .

Морэнт начал с вопроса о вероятной дисквалификации Брукса на следующую игру команды.

«Учитывая то, как они обращаются с Диллоном, я, честно говоря, не удивлюсь, если так и будет.

Мне кажется, что его удалили из-за предыдущих конфликтов. Если вы посмотрите повтор момента, он действительно тянулся к мячу. Леброн просто завел его за спину.

Очевидно, что он попал в не самое удачное место для мужчины. Ну так дайте просто неспортивный. Совсем не согласен с удалением,», – сказал Морэнт на послематчевой пресс-конференции.

Звезды «Филадельфии» метко бьют соперников в пах. Одного за это удалили, второго – нет, недовольны вообще все

Джарен Джексон – новый «Мистер-замок» НБА. Возмутительно, но объяснимо

Майк Браун – красавчик, спору нет. Но мы по-прежнему ничего не знаем про работу тренеров