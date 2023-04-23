Хавьер Паскуаль: «В нападении создавали моменты, держали ритм»

Главный тренер « » доволен, как команда создавала моменты в нападении и держала ритм в 4-м матче полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против УНИКСа (104:77, 2-2).

«Еще раз спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Надеюсь, им все понравилось сегодня. Это то, ради чего мы и работаем — доставлять радость фанатам.

Это была хорошая игра, в нападении создавали моменты, держали ритм, у нас был хороший процент попаданий. В обороне в первые 20 минут игра была не самой лучшей, но во второй половине наладили этот компонент тоже», – сказал Паскуаль.

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