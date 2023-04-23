«Лейкерс» выиграли 9 подряд третьих матчей серий плей-офф при счете 1-1. Это рекорд НБА

«Лейкерс» одержали девять побед подряд в третьих матчах серий плей-офф, когда счет в сериях был 1-1. Теперь это самая длинная серия в истории , сообщает ESPN Stats & Info.

Рекорд принадлежал «Буллс», которые выиграли восемь подряд 3-х матчей в 1989-1995 годах.

В субботу « » обыграли на своем паркете «Гризлис» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (111:101, 2-1).

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