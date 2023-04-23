«Лейкерс» выиграли 9 подряд третьих матчей серий плей-офф при счете 1-1. Это рекорд НБА

Теги Чикаго Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Лейкерс» одержали девять побед подряд в третьих матчах серий плей-офф, когда счет в сериях был 1-1. Теперь это самая длинная серия в истории НБА, сообщает ESPN Stats & Info.

Рекорд принадлежал «Буллс», которые выиграли восемь подряд 3-х матчей в 1989-1995 годах.

В субботу «Лейкерс» обыграли на своем паркете «Гризлис» в 3-м матче серии первого раунда плей-офф (111:101, 2-1).

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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3 комментария

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invincible
Сломал мозг пока читал первый заголовок
+6
0
+6
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Hafiz
Беспощадная и бессмысленная статистика)
+4
-1
+3
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Mit_Sam
Судя по фотке Леброн перепутал Морэнта с Бруксом и вломил от души
+2
0
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