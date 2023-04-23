Томас Эртель – дебютант года в Единой лиге ВТБ

Защитник « » Томас Эртель признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ в сезоне-2022/23.

Приз «Лучшему дебютанту сезона» вручается игроку, который лучше всех провел свой первый сезон в .

принял участие в 28 матчах в регулярном сезоне-2022/23, набирая в среднем 13,3 очка, 8,6 передачи и 2,4 подбора при 16,5 балла за эффективность. В ноябре французский защитник был признан MVP месяца в Единой лиге.

«Для меня очень приятно получить эту награду. Лига ВТБ – очень сильный турнир, и здесь очень непросто выделиться. Рад, что у меня это получилось, но это заслуга команды, которая в меня верила и верит. Теперь же нужно скорее забыть про личную награду, потому что впереди у нас – важнейшие матчи полуфинала с УНИКСом», – прокомментировал защитник.

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