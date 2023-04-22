Кетов о баскетболе: «Нет силового контакта, как в хоккее, но нужна огромная выносливость. Надо отдать должное – ребятам с такими габаритами тяжело двигаться долго»

Теги СКА УНИКС Зенит Евгений Кетов КХЛ Единая лига ВТБ Матч ТВ Хоккей

Форвард СКА Евгений Кетов рассказал, чем баскетбол отличается от хоккея.

21 апреля баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии (1-2) Единой лиги ВТБ.

– В Москве ЦСКА играет с «Ак Барсом». А вы на баскетболе, как так?

– Друзья позвали на баскетбол, не был лет двадцать, наверное. Вот решил сходить.

– Вы не активный болельщик баскетбола?

– Нет. В детстве ходил, вот решил сейчас посетить.

– На свою игру не проецируете баскетбол?

– Отличается игра. Нет силового контакта, как у нас. Но при этом игрокам нужна огромная силовая выносливость. Надо отдать должное – ребятам с такими габаритами тяжело двигаться долго.

– Вы к отпуску готовитесь?

– Я уже в отпуске. Восстанавливаюсь. Посмотрим, что дальше будет.

– В следующем сезоне увидим вас в СКА?

– Узнаете скоро, – сказал Кетов.

Срок соглашения 37-летнего нападающего со СКА рассчитан до 30 апреля 2023 года.

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2 комментария

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Кирилл19
Я слышал о двух баскетболистах, проведших по несколько боёв на профессиональном боксерском ринге во время дисквалификации, один это латыш Каспарс Камбала, а имя второго я к сожалению забыл, лет 10 назад я читал с ним интервью в С-Э, он наш, россиянин, был дисквалифицирован на год и провёл пару боёв, после чего вернулся в баскетбол, так вот, на вопрос что ему дал бокс, он ответил без раздумий: физику! Я понял, что у нас, баскетболистов, её нет как таковой …
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