Кетов о баскетболе: «Нет силового контакта, как в хоккее, но нужна огромная выносливость. Надо отдать должное – ребятам с такими габаритами тяжело двигаться долго»
Форвард СКА Евгений Кетов рассказал, чем баскетбол отличается от хоккея.
21 апреля баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии (1-2) Единой лиги ВТБ.
– В Москве ЦСКА играет с «Ак Барсом». А вы на баскетболе, как так?
– Друзья позвали на баскетбол, не был лет двадцать, наверное. Вот решил сходить.
– Вы не активный болельщик баскетбола?
– Нет. В детстве ходил, вот решил сейчас посетить.
– На свою игру не проецируете баскетбол?
– Отличается игра. Нет силового контакта, как у нас. Но при этом игрокам нужна огромная силовая выносливость. Надо отдать должное – ребятам с такими габаритами тяжело двигаться долго.
– Вы к отпуску готовитесь?
– Я уже в отпуске. Восстанавливаюсь. Посмотрим, что дальше будет.
– В следующем сезоне увидим вас в СКА?
– Узнаете скоро, – сказал Кетов.
Срок соглашения 37-летнего нападающего со СКА рассчитан до 30 апреля 2023 года.
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