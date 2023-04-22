Форвард СКА Евгений Кетов рассказал, чем баскетбол отличается от хоккея.

21 апреля баскетболисты петербургского «Зенита» обыграли казанский УНИКС в третьем матче полуфинальной серии (1-2) Единой лиги ВТБ.

– В Москве ЦСКА играет с «Ак Барсом». А вы на баскетболе, как так?

– Друзья позвали на баскетбол, не был лет двадцать, наверное. Вот решил сходить.

– Вы не активный болельщик баскетбола?

– Нет. В детстве ходил, вот решил сейчас посетить.

– На свою игру не проецируете баскетбол?

– Отличается игра. Нет силового контакта, как у нас. Но при этом игрокам нужна огромная силовая выносливость. Надо отдать должное – ребятам с такими габаритами тяжело двигаться долго.

– Вы к отпуску готовитесь?

– Я уже в отпуске. Восстанавливаюсь. Посмотрим, что дальше будет.

– В следующем сезоне увидим вас в СКА?

– Узнаете скоро, – сказал .

Срок соглашения 37-летнего нападающего со СКА рассчитан до 30 апреля 2023 года.